Veľký krok pre Bedarda. Prvýkrát od operácie trénoval so spoluhráčmi Chicaga

Connor Bedard.
Connor Bedard. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2026 o 19:44
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V uplynulej sezóne si vytvoril kariérne maximá s 30 gólmi a 45 asistenciami.

Kanadský hokejista Connor Bedard sa v pondelok prvýkrát od júlovej operácie ľavého ramena zapojil do tréningu so spoluhráčmi z Chicaga Blackhawks.

Dvadsaťjedenročný kapitán tímu korčuľoval v bezkontaktnom drese a urobil ďalší krok smerom k návratu do zostavy.

Predtým od operácie absolvoval iba individuálne tréningy a postupne pridával streľbu. Blackhawks pôvodne stanovili približne štvormesačnú dobu liečby po zákroku z 8. júla, takže jeho návrat do zápasového diania v NHL sa očakáva v novembri.

V uplynulej sezóne odohral 69 zápasov a vytvoril si kariérne maximá s 30 gólmi a 45 asistenciami.

Jednotka draftu NHL z roku 2023 podpísala v lete s Blackhawks nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 75 miliónov dolárov.

Do tréningu Chicaga sa v pondelok vrátil aj obranca Bowen Byram, sobotný zápas proti Buffalu Sabres vynechal z osobných dôvodov.

Blackhawks čaká v utorok prvý domáci duel sezóny proti St. Louis Blues, pripomenul portál TSN.

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