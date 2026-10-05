Veľký krok pre Bedarda. Prvýkrát od operácie trénoval so spoluhráčmi Chicaga

Kanadský hokejista Connor Bedard sa v pondelok prvýkrát od júlovej operácie ľavého ramena zapojil do tréningu so spoluhráčmi z Chicaga Blackhawks.
Dvadsaťjedenročný kapitán tímu korčuľoval v bezkontaktnom drese a urobil ďalší krok smerom k návratu do zostavy.
Predtým od operácie absolvoval iba individuálne tréningy a postupne pridával streľbu. Blackhawks pôvodne stanovili približne štvormesačnú dobu liečby po zákroku z 8. júla, takže jeho návrat do zápasového diania v NHL sa očakáva v novembri.
V uplynulej sezóne odohral 69 zápasov a vytvoril si kariérne maximá s 30 gólmi a 45 asistenciami.
Jednotka draftu NHL z roku 2023 podpísala v lete s Blackhawks nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 75 miliónov dolárov.
Do tréningu Chicaga sa v pondelok vrátil aj obranca Bowen Byram, sobotný zápas proti Buffalu Sabres vynechal z osobných dôvodov.
Blackhawks čaká v utorok prvý domáci duel sezóny proti St. Louis Blues, pripomenul portál TSN.
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