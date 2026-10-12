Návrat veľkej hviezdy sa blíži. Bedard čoskoro nastúpi do prvého zápasu sezóny

Kanadský hokejový útočník Connor Bedard by sa mohol už v noci na stredu vrátiť do zostavy Chicaga Blackhawks v zámorskej NHL.
Dvadsaťjedenročný hráč, ktorý pre zranenie ramena vynechal úvod sezóny, v pondelok trénoval v útočnej formácii s Romanom Kancerovom a Patrickom Kaneom.
Podľa Scotta Powersa z The Athletic sa klub pripravuje na jeho štart v stretnutí proti Pittsburghu Penguins (streda 2.00 SELČ).
Tréner Chicaga Jeff Blashill potvrdil, že Bedardov zdravotný stav sa zlepšuje a jeho skorý návrat je čoraz pravdepodobnejší.
Kanadský center už na tréningoch nenosí dres označujúci zákaz fyzického kontaktu, čo naznačuje, že môže absolvovať aj kontaktné súboje.
Definitívne rozhodnutie však padne až po lekárskej prehliadke. „Nechcem nič hovoriť, kým nebudem mať konkrétnejšie informácie z lekárskej prehliadky. Zatiaľ ani neviem, kedy presne sa uskutoční. Kým nebudem mať istotu, musím počítať s tým, že situácia sa môže ešte zmeniť,“ uviedol Blashill podľa novinára Bena Popea.
Bedard v prebiehajúcej sezóne ešte nenastúpil, keďže si počas leta poranil rameno. Jednotka draftu NHL z roku 2023 má za sebou individuálne najúspešnejší ročník v kariére. V sezóne 2025/2026 prvýkrát dosiahol hranicu 30 gólov a nazbieral 75 kanadských bodov. Informoval o tom portál TSN.
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