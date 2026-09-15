Žiadny hráč Ottawy nemal tak lukratívnu zmluvu. Senators oznámili rekordný podpis

Kanadský hokejista Drake Batherson sa dohodol s predstaviteľmi Ottawy Senators na predĺžení zmluvy.
Dvadsaťosemročný krídelník podpísal v utorok s klubom NHL nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 86 miliónov dolárov, ročne tak v priemere zarobí 10,75 mil. USD. Je to najvyššia zmluva v histórii kanadského klubu, platiť začne od sezóny 2027/2028.
Batherson uzavrel dohodu tesne pred utorkovým dedlajnom, do ktorého bolo možné podpisovať osemročné kontrakty.
Od 16. septembra začne platiť nová kolektívna zmluva, ktorá umožní klubom uzavrieť maximálne sedemročné a pri voľných hráčoch len šesťročné kontrakty.
„Drake je stelesnením toho, čo znamená byť hráčom Ottawy Senators,“ uviedol generálny manažér „senátorov“ Steve Staios v klubovom stanovisku.
„Naša organizácia ho draftovala i vychovala a on prejavil odhodlanie zostať v Ottawe dlhodobo. Vnímame ho ako kľúčovú súčasť nášho jadra tímu.“
Rodák z amerického Fort Wayne, ktorý reprezentoval Kanadu na MS 2022 i juniorských MS 2018, patrí medzi dlhoročné ofenzívne opory Senators.
V minulej sezóne si so 71 bodmi a 33 gólmi v 79 zápasoch základnej časti stanovil nové osobné maximá.
V štyroch dueloch play off pridal tri góly a jednu asistenciu. Bathersonovi, ktorý netajil túžbu zostať v Ottawe, plynie v nadchádzajúcej sezóne ešte záverečný rok zo súčasnej šesťročnej zmluvy so sezónnym zárobkom 4,95 mil. dolárov. Na základe nového kontraktu zotrvá v kanadskej metropole až do konca sezóny 2034/35.
Po jeho podpise majú Senators pod zmluvou do roku 2030 šiestich hráčov - okrem Bathersona aj útočníkov Tim Stützleho, Shanea Pinta, Dylana Cozensa a obrancov Jakea Sandersona a Jordana Spencea, pripomenula TSN.