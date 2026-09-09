Philadelphia odhalila prvé vizualizácie novej arény. Využívať ju bude aj ženský tím

Hala vo Philadelphii.
Hala vo Philadelphii. (Autor: Shams Charania)
TASR|9. sep 2026 o 12:06
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Predpokladané dokončenie je v roku 2030.

Na mieste bývalej haly Spectrum vo Philadelphii vyrastie moderný komplex s novou arénou, v ktorej budú hrať domáce zápasy basketbalisti Philadelphie 76ers a hokejisti Philadelphie Flyers.

Oba kluby predstavili prvé vizualizácie arény s predpokladaným dokončením v roku 2030. Oba tímy hrali v rokoch 1967 až 1996 domáce zápasy v hale Spectrum.

Následne sa presťahovali do Xfinity Mobile Arény, v ktorej hrajú dodnes. Tú plánujú zbúrať po výstavbe nového komplexu.

Okrem Flyers a 76ers v ňom bude hrať domáce zápasy aj tím ženskej basketbalovej WNBA.

Basketbal

Basketbal

    Hala vo Philadelphii.
    Hala vo Philadelphii.
    Philadelphia odhalila prvé vizualizácie novej arény. Využívať ju bude aj ženský tím
    dnes 12:06
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