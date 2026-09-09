Philadelphia odhalila prvé vizualizácie novej arény. Využívať ju bude aj ženský tím

Na mieste bývalej haly Spectrum vo Philadelphii vyrastie moderný komplex s novou arénou, v ktorej budú hrať domáce zápasy basketbalisti Philadelphie 76ers a hokejisti Philadelphie Flyers.
Oba kluby predstavili prvé vizualizácie arény s predpokladaným dokončením v roku 2030. Oba tímy hrali v rokoch 1967 až 1996 domáce zápasy v hale Spectrum.
Následne sa presťahovali do Xfinity Mobile Arény, v ktorej hrajú dodnes. Tú plánujú zbúrať po výstavbe nového komplexu.
Okrem Flyers a 76ers v ňom bude hrať domáce zápasy aj tím ženskej basketbalovej WNBA.