Michalovce nového trénera ešte nenašli. Mužstvo bude naďalej viesť Bartánus

Marek Bartánus
Marek Bartánus (Autor: Facebook/HK DUKLA Michalovce)
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TASR|11. nov 2026 o 09:01
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Trénerská otázka je naďalej v štádiu riešenia, povedal manažér klubu.

Hokejistov HK Dukla Michalovce povedie aj v nadchádzajúcich troch zápasoch ako hlavný tréner Marek Bartánus.

Klub zatiaľ neangažoval hlavného kormidelníka po nedávnom ukončení spolupráce s Jakubom Ručkayom a zvažuje aj možnosť dlhodobého pôsobenia Bartánusa ako šéfa realizačného tímu.

Informoval o tom športový manažér Peter Tirpák v rozhovore pre novinyzemplina.sk.

Bartánus, ktorý ukončil svoju hráčsku kariéru po uplynulej sezóne 2025/2026, bol asistent Ručkaya a následne viedol tím ako hlavný tréner v poslednom zápase pred novembrovou reprezentačnou prestávkou (proti Spišskej Novej Vsi (2:6)).

Klub avizoval, že by k angažovaniu nového hlavného trénera malo dôjsť práve počas ligovej prestávky, no zatiaľ sa tak nestalo.

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„Trénerská otázka je naďalej v štádiu riešenia. Chceli by sme to mať uzatvorené do konca tohto týždňa. Súčasný realizačný tím povedie mužstvo v tohtotýždňových dueloch s Prešovom, v Nitre a s Košicami,“ povedal Tirpák.

Michalovský tím figuruje na 11. mieste tabuľky. Súčasný tréner Marek Bartánus verí, že dlhšia zápasová prestávka naštartuje mužstvo k lepším výsledkom.

„Pre mňa osobne je to obrovská výzva a aj skúsenosť. Naďalej pripravujem tím. Cez prestávku sme si na chvíľu oddýchli. Bolo to hneď vidno na tréningoch po pauze. Máme za sebou kvalitné tri tréningy a teraz sa sústredíme na stredajší domáci zápas s Prešovom, ktorý chceme zvládnuť.“

Vedenie klubu zvažuje možnosť dlhodobého pôsobenia súčasného realizačného tímu, v ktorom figuruje aj asistent trénera Ivan Boržík alebo angažovanie nového trénera.

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Marek Bartánus
Michalovce nového trénera ešte nenašli. Mužstvo bude naďalej viesť Bartánus
dnes 09:01
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