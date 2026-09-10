Zomrel tréner, ktorý viedol Tampu Bay aj proti Slovanu. Pôsobil nezameniteľne, spomína Bettman

Vo veku 70 rokov zomrel bývalý kanadský hokejový obranca a tréner Barry Melrose. V roku 2008 sa predstavil aj na Slovensku, keď ako hlavný tréner viedol Tampu Bay v prípravnom zápase proti Slovanu Bratislava.
Melrose patril k výrazným postavám kanadského hokeja. Jeho typickými znakmi boli účesy v štýly "mullet," ale aj elegantné obleky. V roku 2023 mu diagnostikovali Parinsonovu chorobu.
V roku 1976 ho draftoval klub Montreal Canadiens a v NHL napokon odohral počas šiestich sezón 307 zápasov za Winnipeg, Toronto a Detroit.
V sezóne 1992/1993 sa stal hlavným trénerom Los Angeles Kings a tím vedený kapitánom Wayneom Gretzkym sa v nej dostal až do finále, v ktorom napokon podľahol Montrealu.
S Tampou Bay sa predstavil aj na Slovensku
Melrose vydržal na lavičke Kings tri sezóny. Do NHL sa vrátil až v roku 2008, keď prijal ponuku Tampy Bay. Počas predsezónneho obdobia sa so svojím tímom predstavil aj na Slovensku, keď Lightning zdolali Slovan 3:2 po samostatných nájazdoch.
Melrose napokon vydržal na striedačke „bleskov“ iba do novembra, keď ho po 16 zápasoch nahradil dovtedajší asistent Rick Tocchet. Do NHL sa v pozícii trénera už nevrátil a stal sa hokejovým analytikom.
V tejto pozícii patril k najuznávanejším v NHL a získal aj cenu Emmy v spoločnosti ESPN. Odišiel z nej v roku 2023 po tom, čo mu diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.
„Mal som za sebou viac ako 50 rokov hokeja, počas ktorých som trénoval a analyzoval najlepšiu hru na svete.
Teraz je čas sústrediť sa na svoje zdravie, rodinu vrátane mojej podpornej manželky Cindy a na všetko, čo príde potom,“ povedal po odchode do dôchodku.
Bettman: Vždy vo vás prebudil lásku k hokeju
K úmrtiu Melrosea sa vyjadril aj komisár NHL Gary Bettman: „Od splývavých vlasov jeho charakteristického mulletu až po rozšírené klopy jeho typických dlhých sák.
Barry Melrose pôsobil nezameniteľne vždy, keď ste mali to šťastie stretnúť sa s ním na štadióne alebo ho zachytiť na televíznej obrazovke.
Ešte väčšie šťastie ste mali, ak ste sa s ním zapojili do rozhovoru alebo ste si vypočuli jeho analýzy, pretože vždy vo vás prebudil lásku k hokeju.
Smútime nad smrťou jedinečnej hokejovej osobnosti a vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť jeho manželke Cindy, ich synom Tyrellovi a Adrienovi a všetkým jeho spoluhráčom, kolegom a fanúšikom po celom hokejovom svete,“ citoval Bettmana web nhl.com.