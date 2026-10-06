Čakajú ho týždne rehabilitácie. Barkov nebude musieť podstúpiť operáciu

Kapitán Floridy Panthers Aleksander Barkov nebude musieť podstúpiť operáciu zranenej ľavej nohy. Fínsky hokejista by mal v NHL pauzovať šesť až osem týždňov.
Barkov sa zranil vo štvrtkovom stretnutí na ľade San Jose, v ktorom Florida prehrala 3:4 po predĺžení. Tridsaťjedenročný útočník môže vynechať približne 20 až 25 zápasov.
„To je náš najlepší odhad. Môže to byť o niečo menej alebo viac, ale myslíme si, že šesť až osem týždňov je primeraný čas na rehabilitáciu,“ konštatoval tréner tímu Paul Maurice.
Klub Barkova v sobotu zapísal na listinu dlhodobo zranených hráčov. Ofenzívny líder Floridy, ktorý výrazne pomohol Panthers k dvom ziskom Stanleyho pohára (2024, 2025), vynechal celú sezónu 2025/2026 pre roztrhnuté väzy v pravom kolene.
„Keby sa nezranil vlani, povedali by sme si, že šesť až osem týždňov je dlhý čas. Vtedy to však bolo šesť až osem mesiacov, takže toto berieme,“ dodal Maurice podľa AP.