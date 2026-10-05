Po vynechanej sezóne môže kapitán chýbať Floride opäť mesiace. Barkov absolvoval vyšetrenia

Hokejistom Floridy bude chýbať ich kapitán Aleksander Barkov desať týždňov až tri mesiace.
Fínsky útočník vynechal celú uplynulú sezónu NHL. Zatiaľ čo počas nej sa liečil z pretrhnutých väzov v pravom kolene, tentoraz je tridsaťjedenročný center na maródke pre zranenie ľavej nohy.
Odhad dĺžky jeho absencie priniesli médiá, víťazi Stanleyho pohára z rokov 2024 a 2025 ju zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
VIDEO: Zranenie Barkova
Barkov nedohral štvrtkový zápas proti San Jose. Už v sobotu ho Panthers zaradili na zoznam dlhodobo zranených hráčov, takže bolo jasné, že tímu bude chýbať minimálne v desiatich zápasoch.
V pondelok fínsky útočník absolvoval ďalšie vyšetrenia. Zápas proti San Jose bol pre neho len druhým po tom, čo vynechal celú klubovú sezónu.
Po tom, čo Florida nepostúpila do play-off, doviedol Fínov na majstrovstvách sveta k zlatým medailám.
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