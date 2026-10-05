Po vynechanej sezóne môže kapitán chýbať Floride opäť mesiace. Barkov absolvoval vyšetrenia

Aleksander Barkov
Aleksander Barkov (Autor: X / Gino Hard)
ČTK|5. okt 2026 o 21:06
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Fínov doviedol na majstrovstvách sveta k zlatým medailám.

Hokejistom Floridy bude chýbať ich kapitán Aleksander Barkov desať týždňov až tri mesiace.

Fínsky útočník vynechal celú uplynulú sezónu NHL. Zatiaľ čo počas nej sa liečil z pretrhnutých väzov v pravom kolene, tentoraz je tridsaťjedenročný center na maródke pre zranenie ľavej nohy.

Odhad dĺžky jeho absencie priniesli médiá, víťazi Stanleyho pohára z rokov 2024 a 2025 ju zatiaľ oficiálne nepotvrdili.

VIDEO: Zranenie Barkova

Barkov nedohral štvrtkový zápas proti San Jose. Už v sobotu ho Panthers zaradili na zoznam dlhodobo zranených hráčov, takže bolo jasné, že tímu bude chýbať minimálne v desiatich zápasoch.

V pondelok fínsky útočník absolvoval ďalšie vyšetrenia. Zápas proti San Jose bol pre neho len druhým po tom, čo vynechal celú klubovú sezónu.

Po tom, čo Florida nepostúpila do play-off, doviedol Fínov na majstrovstvách sveta k zlatým medailám.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

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