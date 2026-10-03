VIDEO: Floridu zasiahla nepríjemná správa. Barkov putuje na listinu zranených

Hokejistom Floridy Panthers bude opäť dlhší čas chýbať kapitán Aleksander Barkov. Klub ho v sobotu zapísal na listinu dlhodobo zranených hráčov, čo znamená, že fínsky útočník vynechá v NHL minimálne desať zápasov.
Panthers nezverejnili detaily zranenia, ani neupresnili dĺžku jeho absencie. Tridsaťjedenročný center utrpel zranenie nohy vo štvrtkovom stretnutí so San Jose, ktorý Panthers prehrali 3:4 po predĺžení.
Pri súboji o puk pri mantineli ho atakoval obranca Darnell Nurse, následne Barkov nešťastne spadol, pričom jeho ľavá noha sa ocitla v neprirodzenej polohe.
Chvíľu zostal ležať na ľade, potom vstal a zamieril do chodby vedúcej do šatne Floridy. Barkov pritom kríval a nahnevaný odhodil rukavice.
VIDEO: Zranenie Barkova
Ofenzívny líder Floridy, ktorý výrazne pomohol Panthers k dvom ziskom Stanleyho pohára (2024 a 2025), vynechal celú sezónu 2025/2026 pre roztrhnuté väzy v pravom kolene, pripomenula AP.
V prvých dvoch zápasoch nového ročníka nebodoval. Tréner „panterov“ Paul Maurice po stretnutí so San Jose prezradil, že súčasné zranenie Barkova nemá nič spoločné so zranením z minulého roka.
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