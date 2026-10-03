VIDEO: Floridu zasiahla nepríjemná správa. Barkov putuje na listinu zranených

Aleksander Barkov
Aleksander Barkov (Autor: X / Gino Hard)
TASR|3. okt 2026 o 20:59
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Panthers nezverejnili detaily zranenia.

Hokejistom Floridy Panthers bude opäť dlhší čas chýbať kapitán Aleksander Barkov. Klub ho v sobotu zapísal na listinu dlhodobo zranených hráčov, čo znamená, že fínsky útočník vynechá v NHL minimálne desať zápasov.

Panthers nezverejnili detaily zranenia, ani neupresnili dĺžku jeho absencie. Tridsaťjedenročný center utrpel zranenie nohy vo štvrtkovom stretnutí so San Jose, ktorý Panthers prehrali 3:4 po predĺžení.

Pri súboji o puk pri mantineli ho atakoval obranca Darnell Nurse, následne Barkov nešťastne spadol, pričom jeho ľavá noha sa ocitla v neprirodzenej polohe.

Chvíľu zostal ležať na ľade, potom vstal a zamieril do chodby vedúcej do šatne Floridy. Barkov pritom kríval a nahnevaný odhodil rukavice.

VIDEO: Zranenie Barkova

Ofenzívny líder Floridy, ktorý výrazne pomohol Panthers k dvom ziskom Stanleyho pohára (2024 a 2025), vynechal celú sezónu 2025/2026 pre roztrhnuté väzy v pravom kolene, pripomenula AP.

V prvých dvoch zápasoch nového ročníka nebodoval. Tréner „panterov“ Paul Maurice po stretnutí so San Jose prezradil, že súčasné zranenie Barkova nemá nič spoločné so zranením z minulého roka.

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Aleksander Barkov
Aleksander Barkov
VIDEO: Floridu zasiahla nepríjemná správa. Barkov putuje na listinu zranených
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