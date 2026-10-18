Zvolen zlomil sériu štyroch prehier, hrdinom bol autor hetriku: Ani neviem, čo k nemu povedať

Hokejistom Zvolena sa na banskobystrickom ľade darí. Pod Urpínom vyhrali štvrtýkrát za sebou a v 12. kole extraligy prelomili negatívnu sériu štyroch prehier.
Derby duel zlomili v predĺžení, keď vyhrali 4:3 po hetriku Jakuba Koleniča. Tento iba 24-ročný zvolenský útočník prvýkrát v kariére strelil tri góly v jednom zápase.
Môj prvý hetrik v kariére
Neskrýval tak nadšenie: „Je to môj prvý hetrik v kariére, ani neviem, čo k nemu povedať. Radšej by som sa venoval zápasu, lebo tých prehier bolo už strašne veľa.
A kde inde sa nakopnúť ako v derby na ľade Banskej Bystrice.
Čo sa týka platenia peňazí do kasy za hetrik, som pokladník, tak sa to budem snažiť skresať čo najviac. Za môj prvý hetrik však určite niečo chalanom zaplatím.“
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Zvolen
Zvolenčania viedli v Banskej Bystrici 2:0 aj 3:1, ale duel nedotiahli do víťazného konca v riadnom hracom čase. Plný bodový zisk tak nezaknihovali už mesiac.
„Škoda záveru tretej tretiny, ale berieme dva body a sme šťastní. Pomohol nám konečne prvý gól, že sme ho dali my a nenaháňali sme potom výsledok. Už v Žiline v piatok sme nepodali zlý výkon, hoci sme vyšli bodovo naprázdno.
Musíme zbierať body, škoda len, že sme nezobrali tri, no sme vďační aj za dva,“ dodal Kolenič. Zvolen v posledných desiatich dueloch vyhral iba dvakrát, aj to len za dva body.
Toto víťazstvo im môže pomôcť
Tréner Marek Zadina v tom vidí i zranenia v kádri: „Hráči sú pozitívne naladení a veria, že pôjdeme nahor a budeme sa zlepšovať každým zápasom.
Toto víťazstvo im môže pomôcť, že sa trošku uvoľnia a spadne z nich nejaká deka. Máme veľa zranených hráčov, ešte sme nehrali v štandardnej zostave, ale tak to je a musíme sa s tým popasovať.“
Banskobystričania sa tiež trápia s kádrom. Po zranení brankárskej jednotky Evana Buitenhuisa im v zadných radoch chýbajú dvaja kľúčoví obrancovia zo zahraničia.
Riešime túto situáciu na prestupovom trhu
„Chýbajú nám prví dvaja obrancovia Lucas a Lee. Museli sme preskupiť zadné rady. Ostatní obrancovia teraz hrajú na hranici možností, ale hlavne aby boli zdraví.
Riešime túto situáciu na prestupovom trhu. S návratom brankára Buitenhuisa to vyzerá dobre, už budúci týždeň by mohol začať trénovať,“ ozrejmil banskobystrický tréner Vlastimil Wojnar.
Pod Urpínom odohral v sobotu večer šesťstý zápas v extralige útočník „baranov“ Michal Kabáč.
Po druhej tretine môžeme byť aj za bod radi
Hoci znižoval stav na 2:3, napokon si nemohol naplno vychutnať gól pri svojom jubilejnom dueli: „Bol to dobrý zápas. Som hrdý na chalanov, čo predviedli v tretej tretine.
Ukázal sa charakter. Škoda predĺženia. Myslím si, že po tej druhej tretine môžeme byť aj za bod radi. Berieme ho.
Čo sa týka čísla 600 zápasov v extralige, priznám sa, ani som si neuvedomil, že to tak rýchlo prebehlo. Veľmi ma to prekvapilo.
Čo som si viac mohol priať, keď to bolo ešte v deň derby zápasu. Len škoda, že sme nezískali aspoň dva body. Gól ma potešil, ale viac by ma potešila výhra.“