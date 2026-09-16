Hrdina derby vyzdvihol pekelnú kulisu. Banská Bystrica si musela vstúpiť do svedomia

Hokejisti Zvolena vstúpili do novej ligovej sezóny výhrou v Banskej Bystrici pred takmer vypredaným štadiónom.
Zvládli tradičné derby a pripísali si prvé víťazstvo hneď v prvom kole na ľade odvekého rivala.
Domáci ´barani´ nezvládli prvú ani druhú tretinu, v tretej dokonca prehrávali 1:5. Dokázali streliť ešte dva góly, ale na zvrat to nestačilo a prehrali napokon 3:5.
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„Myslím si, že prvé dve tretiny bol súper lepší. V tretej tretine sme sa začali dostávať do toho, mali sme tam nejaký tlak, no za stavu 1:5 je to neskoro. Máme ponaučenie, že musíme začať od začiatku. V závere sme počas hry bez brankára vyrobili aj taktickú chybu, na to si tiež musíme dať pozor.
Ten rýchly inkasovaný gól nebola žiadna tragédia, horšia bola potom reakcia na to, keď sme išli do druhej tretiny za stavu 1:3. Chceli sme vyhrať, no nehrali sme tak jednoducho ako sme mali. Boli tam veci, ktoré nesmieme robiť. Zbytočné straty pukov, mala tam byť väčšia energia, nasadenie i chcenie. To nám chýbalo v tomto zápase,“ hodnotil prehru banskobystrický útočník Michal Kabáč, ktorý znižoval na 3:5.
Po zápase bol spokojný iba s atmosférou na štadióne, ku ktorej dodal: „Musím pochváliť divákov, či z jednej alebo druhej strany. Vytvorili perfektnú atmosféru.“
Zvolenčania mali pred duelom v Banskej Bystrici obavy, či nemasnú – neslanú prípravu pretavia do ligového víťazstva v búrlivej atmosfére u súpera, ktorý im nikdy nič nedaruje.
Napokon sa to podarilo aj vďaka dvom gólom obrancu Juraja Valacha, ktorý naštartoval mužstvo v prvej tretine. Pred novinármi po výhre netajil spokojnosť: „Som rád, že sa nám výsledkovo podarilo prvý zápas zvládnuť, lebo išlo o derby a bol to prvý zápas vonku. Navyše naša príprava bola kadejaká. Takže sme nastupovali do ligy s rešpektom. Myslím si, že všetci hráči odohrali v Banskej Bystrici dobrý zápas. To, čo sme si povedali pred duelom, tak sme aj plnili.
Hlavne taktické pokyny od trénera, takže som i za to rád. Možno aj dobre, že sme hrali na začiatok vonku, lebo bola dobrá atmosféra. Aj náš fanklub bolo počuť. Vo Zvolene chodí na hokej málo ľudí, čo je škoda. Verím, že diváci prídu aj do Zvolena a trošku nám pomôžu, lebo sa nám hrá ťažko, keď ľudia na štadióne nie sú.
V Bystrici bola atmosféra výborná a nás strhla, bol to skutočný derby zápas. Za stavu 3:5, keď domáci znížili, začal štadión burácať, diváci Bystricu hnali. Dva rýchle góly súpera boli pre nás výstražným prstom, že sa Bystričania ešte nevzdávajú, no myslím si, že sme si záver postrážili.“
Juraj Valach má vo Zvolene najmä defenzívne úlohy. Napriek tomu si pripísal tri kanadské body za dva góly a jednu asistenciu.
„Moje góly už vo svojom veku nejako neprežívam. Mám v tíme zväčša defenzívne úlohy a keď ma dajú na presilovku, tak sa snažím nejako pomôcť. Dnes sa mi to podarilo, ale je to aj o šťastí. Nie som nejaký vychýrený strelec, aj keď niekedy som tých gólov dával viac. Záleží to aj od toho, či hrá človek presilovky alebo oslabenia.
Avšak som rád za tieto dva góly, poteší to. Snažím sa strieľať čo to dá a uvidíme, či mi to vydrží, alebo ten strelecký prach zvlhne. Nechávam tomu voľný priebeh. Viem, že môj hetrik by potešil najmä chlapcov v šatni, že by som niečo musel dať do banku,“ povedal s úsmevom.
Derby medzi B. Bystricou a Zvolenom bolo pikantné aj pre trénerov Vlastimila Wojnara a Mareka Zadinu, ktorí vlani pôsobili bok po boku pri domácom mužstve spod Urpína.
Teraz asistent Zadina už v úlohe hlavného kouča Zvolena mal väčší dôvod na radosť. Na tento fakt reagoval stroho: „Neriešil som, že ešte v minulej sezóne som bol na bystrickej strane, plne som sa sústredil na tento zápas, aby sme uhrali čo najlepší výsledok a sme radi, že sa to podarilo a vyhrali sme. Nič iné som nevnímal.“
Podobne to vnímal na bystrickej strane aj Vlastimil Wojnar: „Čo sa týka faktu, že bol na lavičke Zvolena môj bývalý kolega, tak nejako som to neriešil. Bavili sme sa pred zápasom. Nabudúce zdoláme Zvolen my a bude to na zápasy s týmto našim rivalom 1:1.“