ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
17.10.2026 o 18:00
12. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 12. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HKM Zvolen.
Zverenci Vlastimira Wojnara majú za sebou neúspešnú prípravu, napriek tomu ligu odštartovali slušným 7. miestom so ziskom 16 bodov. Bystričania majú za sebou už aj sériu štyroch výhier, následne ale prišla doma vysoká porážka 2:6 so Slovanom Bratislava, na ktorú však nadviazali výhrou 5:2 proti Liptovskému Mikulášu. Včera sa navyše predstavili na ľade Michaloviec, na ktoré nestačili tesne 2:3.
Zvolenčania zahájili misiu záchrany, keď sa nachádzajú na predposlednom 11. mieste so ziskom 9 bodov. Za sebou majú len víťazstvo nad Prešovom, Liptovským Mikulášom a práve Banskou Bystricou, ktorú zdolali v úplne prvom kole na jej ľade. Aktuálne však Zvolenčania ťahajú sériu prehier, keď nestačili postupne na Košice, Poprad a Žilinu.
Zverenci Vlastimira Wojnara majú za sebou neúspešnú prípravu, napriek tomu ligu odštartovali slušným 7. miestom so ziskom 16 bodov. Bystričania majú za sebou už aj sériu štyroch výhier, následne ale prišla doma vysoká porážka 2:6 so Slovanom Bratislava, na ktorú však nadviazali výhrou 5:2 proti Liptovskému Mikulášu. Včera sa navyše predstavili na ľade Michaloviec, na ktoré nestačili tesne 2:3.
Zvolenčania zahájili misiu záchrany, keď sa nachádzajú na predposlednom 11. mieste so ziskom 9 bodov. Za sebou majú len víťazstvo nad Prešovom, Liptovským Mikulášom a práve Banskou Bystricou, ktorú zdolali v úplne prvom kole na jej ľade. Aktuálne však Zvolenčania ťahajú sériu prehier, keď nestačili postupne na Košice, Poprad a Žilinu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.