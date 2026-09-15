ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy.
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. sep 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
15.09.2026 o 17:30
1. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HC 05 TAM Banská Bystrica a HKM Zvolen.

Banská Bystrica odohrala v príprave celkovo sedem zápasov. Barani v nich zaznamenali iba jedno víťazstvo, keď v úplne poslednom stretnutí zdolali Fehérvár vysoko 6:1. Vo zvyšných šiestich dueloch neuspeli, pričom v jednom prípade prehrali až po predĺžení.

Zvolen má za sebou ešte o dva prípravné zápasy viac. Z deviatich stretnutí dokázali Rytieri vyhrať trikrát a šesťkrát prehrali, z toho raz po samostatných nájazdoch. Aj Zvolen však dokázal prípravu zakončiť víťazne, keď na ľade Trenčína triumfoval 5:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)
dnes 14:30
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