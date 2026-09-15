ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.09.2026 o 17:30
1. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HC 05 TAM Banská Bystrica a HKM Zvolen.
Banská Bystrica odohrala v príprave celkovo sedem zápasov. Barani v nich zaznamenali iba jedno víťazstvo, keď v úplne poslednom stretnutí zdolali Fehérvár vysoko 6:1. Vo zvyšných šiestich dueloch neuspeli, pričom v jednom prípade prehrali až po predĺžení.
Zvolen má za sebou ešte o dva prípravné zápasy viac. Z deviatich stretnutí dokázali Rytieri vyhrať trikrát a šesťkrát prehrali, z toho raz po samostatných nájazdoch. Aj Zvolen však dokázal prípravu zakončiť víťazne, keď na ľade Trenčína triumfoval 5:3.
Banská Bystrica odohrala v príprave celkovo sedem zápasov. Barani v nich zaznamenali iba jedno víťazstvo, keď v úplne poslednom stretnutí zdolali Fehérvár vysoko 6:1. Vo zvyšných šiestich dueloch neuspeli, pričom v jednom prípade prehrali až po predĺžení.
Zvolen má za sebou ešte o dva prípravné zápasy viac. Z deviatich stretnutí dokázali Rytieri vyhrať trikrát a šesťkrát prehrali, z toho raz po samostatných nájazdoch. Aj Zvolen však dokázal prípravu zakončiť víťazne, keď na ľade Trenčína triumfoval 5:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.