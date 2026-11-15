ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.11.2026 o 15:30
19. kolo
B. Bystrica
0:0
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minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 19. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a Vlci Žilina. Zatiaľ čo Vlci bojujú o dotiahnutie sa na líderskú pozíciu, Bystričania bojujú o skok do najlepšej šestky. Hoci v poslednom kole nestačili na Poprad tesne 1:2, na domácom ľade ťahajú sériu troch výhier. Naopak Žilina za posledných deväť vystúpení zaváhala len dvakrát, pričom bez bodu odišla dokonca iba v jedinom prípade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.