ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
23.10.2026 o 17:30
13. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 13. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HK DUKLA Trenčín.
Zverenci Vlastimila Wojnara sa aktuálne nachádzajú na 8. priečke so ziskom 17 bodov. Po slabšom v úvode sa Bystričania prezentovali sériou štyroch výhier, naopak ale z posledných štyroch duelov zvládli zvíťaziť iba v jedinom prípade, keď zdolali doma Liptovský Mikuláš výsledkom 5:2. Po nej však prišla tesná porážka 2:3 s Michalovcami či 3:4 po predĺžení so Zvolenom.
Trenčín sa nachádza hneď o pozíciu vyššie na 7. mieste, keď má na konte o bod viac, teda 18. V októbri je zatiaľ trenčianska bilancia vyrovnaná, keď po prehre so Spišskou Novou Vsou prišla výhra s Prešovom a Nitrou, následne ale nestačil na Košice a Poprad. V poslednom kole však Trenčania zaznamenali cenné víťazstvo, keď zdolali Žilinu tesne 3:2.
Zverenci Vlastimila Wojnara sa aktuálne nachádzajú na 8. priečke so ziskom 17 bodov. Po slabšom v úvode sa Bystričania prezentovali sériou štyroch výhier, naopak ale z posledných štyroch duelov zvládli zvíťaziť iba v jedinom prípade, keď zdolali doma Liptovský Mikuláš výsledkom 5:2. Po nej však prišla tesná porážka 2:3 s Michalovcami či 3:4 po predĺžení so Zvolenom.
Trenčín sa nachádza hneď o pozíciu vyššie na 7. mieste, keď má na konte o bod viac, teda 18. V októbri je zatiaľ trenčianska bilancia vyrovnaná, keď po prehre so Spišskou Novou Vsou prišla výhra s Prešovom a Nitrou, následne ale nestačil na Košice a Poprad. V poslednom kole však Trenčania zaznamenali cenné víťazstvo, keď zdolali Žilinu tesne 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.