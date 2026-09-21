Spišiaci našli taktiku na slabinu Bystrice. Stále je na čom pracovať, vraví Romaňák

Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili aj v druhom vonkajšom zápase novej sezóny Tipsport ligy.
Po triumfe v Poprade po predĺžení (4:3) uspeli v treťom kole domácej súťaže na ľade Banskej Bystrice už v riadnom hracom čase po tesnom výsledku 3:2. Čiastočne tak odčinili vysokú domácu prehru so Žilinou 2:7.
Spišiaci viedli pod Urpínom 1:0 aj 3:1, no v závere sa už strachovali o možný vyrovnávajúci gól súpera.
„Po tej vysokej prehre doma so Žilinou musím všetkých pochváliť, ako k tomuto zápasu v Banskej Bystrici pristúpili.
Mali sme dobrý začiatok, dostali sme sa do vedenia, mali sme aj ďalšie šance, po ktorých sme mohli odskočiť. Výkon to bol dobrý, no ešte je stále viac vecí, na ktorých treba pracovať a musíme sa zlepšiť. Bol to inak vyrovnaný zápas, taký hore-dole.
Som rád, že sme v tretej tretine tesné vedenie udržali a musím pochváliť skvelého Griffena v našej bránke. Podržal nás, chytil dosť čistých šancí súpera, bol istý, nevyrážal puky pred bránku. V závere nás podržal skvelými zákrokmi,“ hodnotil výhru i dramatický záver duelu kapitán Spišskej Novej Vsi Dávid Romaňák.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Spišská Nová Ves
Kým hostí podržal brankár Griffen Outhouse, na bystrickej strane podal nevýrazný výkon Evan Egbert Buitenhuis.
Romaňák priznal, že taktiku určenú na tohto gólmana Banskej Bystrice spoluhráči dodržali a aj preto ho trikrát prekonali: „Tréner brankárov nám vždy vypracuje plán na každého brankára v tíme, proti ktorému hráme.
Mali sme tak určené kľúčové body, o ktorých nechcem podrobne rozprávať, ale to, čo tam bolo, tak sme práve z tých situácií aj skórovali. Tréner brankárov odviedol dobrú robotu a aj naši hráči, ktorí strelili góly.“
Banskobystričania neboli v nedeľnom zápase horší tím, no trápili sa najmä v koncovke. Po druhej domácej prehre to konštatoval aj kapitán 'baranov' Tomáš Matoušek: „Snažili sme sa dobývať bránku súpera, ale nešlo to. Povedal by som to tak, že sme búšili, búšili, búšili, no padli nám tam iba dva góly.
Nechcel by som tým znížiť výkon Spišskej Novej Vsi, ale bol to taký zápas, že nám to tam nešlo padnúť a tým pádom sme prehrali. Naša snaha bola márna. Tlačili sme to do bránky v závere, pokúšali sme sa aj jednoduchšie zakončiť, ale v tomto zlyhávame. Strašne sa nadrieme na góly. To je, bohužiaľ, fakt.“
Bystričania po domácej prehre v prvom kole so Zvolenom 3:5 vyhrali iba na ľade Trenčína po nájazdoch. Vo všetkých troch dueloch inkasovali prvý gól a tak vždy doháňali skóre, respektíve otáčali stav.
„Ak stále inkasujeme ako prví, tak to nie je optimálne. Tým, že od začiatku prehrávame, tak ťažšie sa to doháňa, keďže tých gólov dávame málo. Sezóna je dlhá, nerobil by som z toho teraz žiadnu paniku. Neboli sme v týchto zápasoch horší súper, ale zatiaľ to nejde podľa našich predstáv. Verím, že sa to zlepší,“ dodal Matoušek.
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