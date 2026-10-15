Banská Bystrica priviedla späť odchovanca. Do ligy sa vracia po piatich rokoch

Matej Gajan.
Matej Gajan. (Autor: HC MONACObet Banská Bystrica)
TASR|15. okt 2026 o 14:53
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Posledné sezóny strávil v nižšej súťaži.

Vedenie HC'05 TAM Banská Bystrica spečatilo návrat brankára Mateja Gajana, ktorý bude v klube pôsobiť do konca prebiehajúcej sezóny 2026/2027.

O pozíciu brankárskej dvojky by mal súperiť s Jakubom Lackovičom. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťsedemročný Gajan nastúpil v drese Banskej Bystrice v zápase 10. kola proti Liptovskému Mikulášu.

Bol to pre neho prvý extraligový zápas od sezóny 2021/2022. Odvtedy nastupoval v druhej najvyššej súťaži.

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Na snímke zľava Ryan O´Connor (Bratislava) a Jakub Lacka (Nitra).
Na snímke zľava Ryan O´Connor (Bratislava) a Jakub Lacka (Nitra).
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