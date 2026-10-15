Banská Bystrica priviedla späť odchovanca. Do ligy sa vracia po piatich rokoch

Vedenie HC'05 TAM Banská Bystrica spečatilo návrat brankára Mateja Gajana, ktorý bude v klube pôsobiť do konca prebiehajúcej sezóny 2026/2027.
O pozíciu brankárskej dvojky by mal súperiť s Jakubom Lackovičom. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťsedemročný Gajan nastúpil v drese Banskej Bystrice v zápase 10. kola proti Liptovskému Mikulášu.
Bol to pre neho prvý extraligový zápas od sezóny 2021/2022. Odvtedy nastupoval v druhej najvyššej súťaži.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS