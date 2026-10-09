ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
09.10.2026 o 17:30
9. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 9. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava.
Bystričania vstúpili do nového ročníka zmiešaným dojmom, keď po úvodnej prehre (napokon 0:5 kontumačne) so Zvolenom uspeli na ľade Trenčína, následne však doma nestačili na Spišskú Novú Ves. Od vtedy sa ale barani prezentujú štyrmi víťazstvami v rade a na konte majú celkovo iba dve porážky.
Naopak Slovan Bratislava má na konte tri porážky, pričom si poslednú pripísal naposledy na ľade Spišskej Novej Vsi po jednoznačnej prehre 1:6. Okrem toho si ale poradil postupne s Nitrou, Michalovcami, Košicami, Zvolenom a naposledy dokonca Žilinou.
Bystričania vstúpili do nového ročníka zmiešaným dojmom, keď po úvodnej prehre (napokon 0:5 kontumačne) so Zvolenom uspeli na ľade Trenčína, následne však doma nestačili na Spišskú Novú Ves. Od vtedy sa ale barani prezentujú štyrmi víťazstvami v rade a na konte majú celkovo iba dve porážky.
Naopak Slovan Bratislava má na konte tri porážky, pričom si poslednú pripísal naposledy na ľade Spišskej Novej Vsi po jednoznačnej prehre 1:6. Okrem toho si ale poradil postupne s Nitrou, Michalovcami, Košicami, Zvolenom a naposledy dokonca Žilinou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.