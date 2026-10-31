Brankár Bystrice chválil súpera. Prešov podľa neho raz určite vyhrá

Hokejisti Prešova boli v 15. kole Tipsport ligy blízko k prvému víťazstvu v sezóne.
Na ľade Banskej Bystrice remizovali v riadnom hracom čase 1:1, ale duel napokon nedoviedli k výhre aspoň za dva body. V predĺžení pykali v oslabení.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Prešov
Prešovčania mohli rozhodnúť o troch bodoch podstatne skôr, pretože si vytvorili dostatok šancí, no nevyužili ani vyložené príležitosti, vrátane úniku. A hoci Bystričanov posledný celok tabuľky jasne prestrieľal, prehral.
„Bol to ťažký zápas. Videli sme, že Prešov chcel na našom ľade vyhrať, my takisto, no som rád, že sme to napokon urvali aspoň za tie dva body. Ja som bol koncentrovaný v bránke, myslel som na každú jednu strelu a dobre som sa sústredil. Išlo na mňa viac striel, takže som bol v tempe, čo je pre brankára dobré,“ hodnotil duel brankár Banskej Bystrice Matej Gajan, ktorý sa výraznou mierou pričinil o výhru svojho tímu 2:1 po predĺžení, pričom mu trikrát pomohli aj žŕdky po strelách prešovských hokejistov.
K tomu dodal: „Smiali sme sa s mojím brankárskym trénerom Maxom, že dobre som si postavil žŕdky, za čo som tiež rád.“
Gajan vyzdvihol i hru Šarišanov: „Prešovčania hrali u nás naozaj veľmi dobre, aj nás zatlačili, chceli to zlomiť a konečne vyhrať v tejto sezóne. Raz sa im to určite podarí.“
Prešov teda piatykrát v sezóne bral iba jeden bod po remíze v riadnom hracom čase. Pod Urpínom však nebol ďaleko od vytúžených troch.
„Strieľali sme tri či štyrikrát do žrde, mali sme čisté šance, takže mi napadá porekadlo, že na ,pokakaného´ aj WC padne. Musíme to už nejakým spôsobom zlomiť. Šance máme, neboli sme horším tímom ako Banská Bystrica, to treba zdôrazniť. Musíme sa však pozerať dopredu a tento duel čím skôr hodiť za hlavu. No ak takto budeme hrať, je iba otázka času, kedy začneme víťaziť,“ hodnotil duel v Banskej Bystrici útočník Prešova Eduard Šimun, ktorý iba tento týždeň posilnil posledný tím najvyššej súťaže, keď prišiel z Michaloviec.
Všimol si však badateľné zmeny: „Na tréningoch sa driape, tréner nám štepuje fínsku školu. Hráme poctivý hokej. Možno nedáme veľa gólov, no ak budeme vychádzať z poctivej defenzívy, tak budeme zvládať vyrovnané zápasy.“
Skúsený 31-ročný center sa vyjadril aj k svojmu nečakanému príchodu do centra Šariša: „V podstate rýchlo sme sa dohodli, že idem domov do Prešova, kde som pôsobil dva roky a manželka mi chodila v Prešove do práce. Aj to zahralo veľkú úlohu. Mám už svoje roky, s manželkou bývame spolu sedem rokov, sme na seba naviazaní, takže mi to aj trochu chýbalo.“