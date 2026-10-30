ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HC Prešov dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
30.10.2026 o 17:30
15. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 15. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HC Prešov.
Zverenci Vlastimila Wojnara aktuálne okupujú 8. miesto so ziskom 22 bodov, pričom si z posledných piatich vystúpení odniesli tri výhry. Po pomerne prekvapivých stratách so Zvolenom a Michalovcami totiž Bystričania zvíťazili proti Dukle Trenčín a následne si poradili aj so Spišskou Novou Vsou.
Naopak Prešovčania zatiaľ stále čakajú na svoje prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, keď majú na konte 14 prehier. Blízko k výhre však boli prekvapivo proti Žiline v poslednom kole, napokon však podľahli 2:3 po nájazdoch.
Zverenci Vlastimila Wojnara aktuálne okupujú 8. miesto so ziskom 22 bodov, pričom si z posledných piatich vystúpení odniesli tri výhry. Po pomerne prekvapivých stratách so Zvolenom a Michalovcami totiž Bystričania zvíťazili proti Dukle Trenčín a následne si poradili aj so Spišskou Novou Vsou.
Naopak Prešovčania zatiaľ stále čakajú na svoje prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, keď majú na konte 14 prehier. Blízko k výhre však boli prekvapivo proti Žiline v poslednom kole, napokon však podľahli 2:3 po nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.