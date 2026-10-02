ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Tipsport ligy.
HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. okt 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Tipsport ligy: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad.

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HK Poprad dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.

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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
02.10.2026 o 17:30
7. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
HK Poprad

Naopak Popradčania majú za sebou vydarenú letnú prípravu, ktorú však odštartovali porážkou 3:4 po predĺžení na domácom ľade, keď nestačili na Spišskú Novú Ves. Následne však zdolali Prešov a Nitru, po prehre v Košiciach zdolali aj Slovan Bratislava či Žilinu. Práve víťazstvá proti favoritom tak môže popradské mužstvo posilniť aj do ďalších zápasov.
HC 05 TAM Banská Bystrica

Hoci sa Bystričania neprezentovali vydarenou prípravou, ktorú zakončili jediným víťazstvom po sérii šiestich prehier, do nového ročníka vstúpili pomerne slušne. Na úvod síce nestačili v derby na Zvolen 3:5, následne ale zvládli dramatický duel v Trenčíne (4:3sn) a po domácej prehre so Spišskou Novou Vsou zdolali Prešov a doma taktiež Nitru.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 7. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HK Poprad.

Hoci je vzájomná bilancia týchto dvoch tímov z uplynulého ročníka vyrovnaná, platilo však pravidlo, že sa z víťazstva tešilo vždy domáce mužstvo. Na ľade Banskej Bystrice si tak barani poradili s Popradom tesne 3:2 a následne aj presvedčivejšie 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Tipsport ligy.online
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)
dnes 15:00
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