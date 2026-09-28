Banská Bystrica sa dočkala prvej domácej výhry. Krištof po prehre Nitry: Treba sa zamyslieť

Na snímke zľava Michal Kabáč (Banská Bystrica) a Oliver Botka (Nitra) počas 5. kola.
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Na snímke zľava Michal Kabáč (Banská Bystrica) a Oliver Botka (Nitra) počas 5. kola. (Autor: TASR)
TASR|28. sep 2026 o 07:34
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Základ úspechu položili v prvej tretine, v ktorej išli do vedenia 2:0.

Hokejisti Banskej Bystrice sa tešia z prvej domácej výhry v aktuálnej sezóne Tipsport ligy. Dosiahli ju v piatom kole proti Nitre, ktorú zdolali 4:2.

Základ úspechu položili v prvej tretine, v ktorej išli do vedenia 2:0 a v strednom dejstve náskok navýšili tretím gólom v presilovke.

Odohrali sme slušný zápas

Mal napokon prívlastok víťazný a strelil ho Tomáš Zigo. K svojmu zásahu iba stroho poznamenal: „Mne je jedno kto dá aký gól s prívlastkom víťazný, hlavné je, že sme vyhrali.“

Tento skúsený 34-ročný útočník sa vyjadril aj k samotnému priebehu víťazného duelu nad majstrovskou Nitrou: „Odohrali sme slušný zápas, nebolo tam na našej strane nejako veľa chýb.

Dobre sme bránili oslabenia a dali sme aj nejaké góly, takže super, že sme konečne aj doma vyhrali a ešte nad takým súperom ako je Nitra. Môžeme si to do polnoci užiť a potom pokračovať v tvrdej práci ďalej.“

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Nitra

Banskobystričanom sa podarilo vyhrať doma po dvoch predchádzajúcich prehrách so Zvolenom a Spišskou Novou Vsou.

Do tretice už body stratiť pred vlastnými divákmi nechceli. Tí však sledovali aj zaujímavú situáciu na ľade, keď Zigo išiel za protihráčom Nitry s cieľom niečo si vysvetliť. Do cesty mu však vošiel čiarový rozhodca.

„Čo sa týka kolízie s čiarovým rozhodcom, bol som uvoľnený, išiel som za hráčom a on mi dal lakeť na brucho a trošku ma vyplo,“ smial sa po zápase pred novinármi Zigo, pričom potvrdil, že zdravotne je v poriadku.

Fotogaléria zo zápasu HC 05 Banská Bystrica - HK Nitra (Tipsport liga - 5. kolo)
Na snímke zľava Michal Kabáč (Banská Bystrica) a Oliver Botka (Nitra) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
Na snímke hráči Banskej Bystrice sa radujú z gólu počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
Na snímke zľava Ondrej Molnár (Nitra) a Boris Žabka (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
Na snímke brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
12 fotografií
Na snímke zľava Oliver Botka (Nitra) a Justin Lee (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke v popredí Tomáš Chrenko (Nitra) a Boris Česánek (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke zľava Matej Paulovič (Nitra) a Rok Tičar (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke Marko Stacha (Nitra) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke fanúšikovia Banskej Bystrice počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke hlavný tréner HC '05 TAM Banská Bystrica Vlastimil Wojnar počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke zľava Samuel Fereta (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke hlavný tréner HK Nitra Erik Čaládi počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo

Do smiechu nebolo rozhodne Nitranom. Po domácej výhre nad Žilinou pomýšľali bodovať aj pod Urpínom.

To sa napokon nestalo a zaknihovali štvrtú prehru z piatich doterajších odohraných zápasov.

Krištof: Prvá tretina nebola taká ako sme chceli

„Ťažko sa to hodnotí po zápase, v ktorom si vypracujete veľa šancí, ale bohužiaľ, tak to v hokeji chodí.

Prvá tretina nebola taká ako sme chceli a potom sa šťastena rýchlo otočí. Treba sa nad tým zamyslieť a hlavne treba chalanov pozdvihnúť.

Nič neznamená ešte, že sme vyhrali jeden zápas dva dni dozadu. Treba ísť do roboty a vrátiť sa rýchlo na víťaznú vlnu,“ uviedol po prehre dočasný kapitán HK Nitra Michal Krištof.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke zľava Michal Kabáč (Banská Bystrica) a Oliver Botka (Nitra) počas 5. kola.
Na snímke zľava Michal Kabáč (Banská Bystrica) a Oliver Botka (Nitra) počas 5. kola.
Banská Bystrica sa dočkala prvej domácej výhry. Krištof po prehre Nitry: Treba sa zamyslieť
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