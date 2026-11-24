Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
24.11.2026 o 17:30
22. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 22. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HC 05 TAM Banská Bystrica a HK Dukla Michalovce.
Banská Bystrica sa po 20 odohraných zápasoch nachádza na 9. mieste s 28 bodmi a skóre 57:58. Barani nemajú za sebou ideálne obdobie. Z posledných piatich stretnutí dokázali zvíťaziť iba raz, keď zdolali Košice 6:3. Následne prehrali v Poprade 1:2, doma nestačili na Žilinu 0:3 a Slovan Bratislava 1:2. Naposledy sa predstavili na ľade Liptovského Mikuláša, kde prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch.
Michalovce sú v tabuľke na 10. mieste s 20 bodmi a skóre 50:81. Zemplínčania majú za sebou výsledkovo kolísavé obdobie. V posledných piatich zápasoch najskôr zdolali Prešov 4:3 po predĺžení a následne uspeli aj na ľade Nitry, kde zvíťazili 2:1. Potom však prišli tri prehry za sebou. Doma podľahli Košiciam 4:5, na ľade Popradu utrpeli vysokú prehru 4:8 a naposledy nestačili na Žilinu, ktorej podľahli 2:4.
Banská Bystrica sa po 20 odohraných zápasoch nachádza na 9. mieste s 28 bodmi a skóre 57:58. Barani nemajú za sebou ideálne obdobie. Z posledných piatich stretnutí dokázali zvíťaziť iba raz, keď zdolali Košice 6:3. Následne prehrali v Poprade 1:2, doma nestačili na Žilinu 0:3 a Slovan Bratislava 1:2. Naposledy sa predstavili na ľade Liptovského Mikuláša, kde prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch.
Michalovce sú v tabuľke na 10. mieste s 20 bodmi a skóre 50:81. Zemplínčania majú za sebou výsledkovo kolísavé obdobie. V posledných piatich zápasoch najskôr zdolali Prešov 4:3 po predĺžení a následne uspeli aj na ľade Nitry, kde zvíťazili 2:1. Potom však prišli tri prehry za sebou. Doma podľahli Košiciam 4:5, na ľade Popradu utrpeli vysokú prehru 4:8 a naposledy nestačili na Žilinu, ktorej podľahli 2:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.