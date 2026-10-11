ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.
HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. okt 2026 o 13:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš.

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
11.10.2026 o 16:30
10. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 10. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HK 32 Liptovský Mikuláš.

Bystričania vstúpili do nového ročníka úvodnej prehrou (napokon 0:5 kontumačne) so Zvolenom, následne však uspeli na ľade Trenčína. Nasledovala porážka so Spišskou Novou Vsou, no od vtedy sa barani prezentovali štyrmi víťazstvami v rade. Séria sa skončila tento piatok, keď nestačili na Slovan Bratislava.

O niečo lepšie je na tom dokonca Liptovský Mikuláš, ktorý síce zvládol iba jeden z troch úvodných zápasov, následne ale prišla séria štyroch výhier proti Spišskej Novej Vsi, Prešovu, Nitre a Košiciam. V posledných dvoch kolách ale na svojho súpera nestačil, keď podľahol Popradu a Žiline.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.online
HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)
dnes 13:30
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