Vrátil sa z reprezentácie a zažiaril štyrmi bodmi. Nebolo to len o mne, vraví Valach

Hokejisti Banskej Bystrice úspešne vstúpili do ligového kolotoča po reprezentačnej prestávke.
V 17. kole Tipsport extraligy pokorili doma Košice 6:3 už aj s uzdraveným brankárom Evanom Buitenhuisom.
Vyhrali štvrtý duel z uplynulých piatich a preskočili súpera z východu republiky v tabuľke, keď im patrí siedma priečka.
Hviezdou večera bol Valach
Až štyrmi asistenciami sa blysol v zápase proti ´oceliarom´ reprezentačný útočník Marek Valach, ktorý obliekol slovenský dres na Nemeckom pohári minulý týždeň.
Prišiel odtiaľ dobre naladený, pričom v stredajšom ligovom stretnutí zaznamenal všetky prvé asistencie.
„Som veľmi rád, že som mohol štyrmi asistenciami pomôcť tímu, ale nebolo to len o mne. Okolo seba mám dobrých spoluhráčov, ktorí to tam dokázali trafiť. Som hlavne rád akým štýlom sme sa vrátili po reprezentačnej pauze do ligového kolotoča, že sme doma vyhrali nad veľmi silným súperom,“ vyjadril sa 28-ročný Valach.
VIDEO: Valach, Záborský a Ceman hodnotia zápas
K samotnému priebehu duelu štvorbodový hráč poznamenal: „Pomohli nám úvodné dva góly počas presilovky súpera, dodalo nám to sebavedomie. A aj keď sa Košičania v druhej tretine vrátili do hry, tak my sme to nevzdali a ukázali charakter. Bolo to v tej strednej časti hore – dole, my sme mali striedačku ďaleko, inkasovali sme tam aj jeden nešťastný gól, keď sme nepokryli hráča.“
Marek Valach sa predstavil ako center prvého bystrického k útoku, no túto pozíciu nepreceňuje: „Ja sa snažím hrať tam, kde ma tréneri dajú a odvádzať najlepšiu robotu akú len viem.“
Premiéru v košickom drese absolvoval 32-ročný obranca Marek Hudec. Bol to jeho vôbec prvý zápas v aktuálnej sezóne a zapísal si v ňom vyrovnávajúci gól na 3:3. Napokon sa však z gólu veľmi netešil, keďže jeho nový klub prehral.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Košice
Hodnotil to sklamane: „Bol to pre nás ťažký zápas. Samozrejme, gólová premiéra pre mňa, ale určite by som to vymenil za tri body pre tím. Bystrica mala jednoznačne lepší štart do zápasu, to treba uznať.
Domáci tak získali momentum a vyrovnalo sa to až v druhej tretine. Tam sme mali momentum pre zmenu my. Skolili nás následne vylúčenia. V tretej tretine už Bystričania múdro kontrolovali hru, v podstate hrali to, čo potrebovali a výsledok udržali.“
Hudec verí, že na extraligu stále má
Pre Mareka Hudeca sú Košice už desiate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už nastupoval za materský Trenčín, potom Žilinu, Slovan Bratislava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Nové Zámky, Michalovce a Prešov.
K tomuto faktu prezradil: „Toto je na dlhší rozhovor. Niektoré zmeny si hráč nevynúti sám, sú neplánované a ja by som vedel o tom porozprávať veľmi veľa za tie posledné roky. Za tromi slovíčkami ´po vzájomnej dohode´ sa niekedy skrýva veľmi dlhý príbeh.
Ak by som ho porozprával iba z vlaňajšej sezóny, tak veľa ľudí by bolo prekvapených, čo všetko sa dialo. Koniec koncov, v mojom poslednom pôsobisku sa prestriedalo asi 50 hráčov a aj manažéri, tréneri, všetci možní. Viacerí ľudia vrátane mňa majú názor, že také niečo by sa nemalo diať.“
Hudec nastúpil v uplynulej sezóne za Prešov a hral aj v maďarskom Ferencvárosi. V aktuálnej sezóne vyčkával na ponuku, ktorá by bola pre neho relevantná.
„Ja som doposiaľ trénoval, pripravoval som sa doma v Trenčíne. Nikdy som nemal problém z hľadiska trénovanosti. Bol som trpezlivý. Chodili zatiaľ nezaujímavé ponuky pre mňa, čakal som na niečo zaujímavé. Priznám sa, že deň predtým ako prišla ponuka z Košíc, tak som mal zaujímavú ponuku zo zahraničia, a to až do konca sezóny.
Keď mi agent povedal, že majú záujem aj Košice, i keď iba na mesiac, tak som napokon zobral toto riziko a išiel do toho, pretože je to veľká výzva a chcem sa jej chopiť. Ukázať, že na extraligu mám a že minulý rok mohol dopadnúť úplne inak z hľadiska mojej osobnej stránky,“ podotkol skúsený obranca, ktorý pôsobil okrem Slovenska aj vo Švédsku a Fínsku.