ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hokejisti HC´05 TAM Banská Bystrica a HC Košice dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC´05 TAM Banská Bystrica - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.11.2026 o 17:30
17. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 17. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HC Košice.
Bystričania sa aktuálne nachádzajú na 9. mieste so ziskom 24 bodov a skóre 49:44, pričom sa pred reprezentačnou prestávkou rozlúčili s prehrou 2:5 proti Nitre. Predtým si však poradili so súperom v troch zápasoch v rade, keď postupne zdolali Trenčín, Spišskú Novú Ves a aj Prešov.
Košičania okupujú v súčasnosti 7. pozíciu so ziskom 25 bodov a skóre 41:40. Ich situácia je ale opačná. Najskôr totiž prišla séria troch prehier v rade, keď nestačili na Nitru, Slovan Bratislava a Poprad, no v poslednom vystúpení pred prestávkou zdolali Žilinu 3:2 po predĺžení.
Bystričania sa aktuálne nachádzajú na 9. mieste so ziskom 24 bodov a skóre 49:44, pričom sa pred reprezentačnou prestávkou rozlúčili s prehrou 2:5 proti Nitre. Predtým si však poradili so súperom v troch zápasoch v rade, keď postupne zdolali Trenčín, Spišskú Novú Ves a aj Prešov.
Košičania okupujú v súčasnosti 7. pozíciu so ziskom 25 bodov a skóre 41:40. Ich situácia je ale opačná. Najskôr totiž prišla séria troch prehier v rade, keď nestačili na Nitru, Slovan Bratislava a Poprad, no v poslednom vystúpení pred prestávkou zdolali Žilinu 3:2 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.