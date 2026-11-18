Do kádra hokejistov HC ´05 Banská Bystrica pribudli Mitch a Cole Hultsovci. Obaja už na Slovensku pôsobili, v sezóne 2023/2024 si obliekali dres Zvolena. Banskobystrický klub informoval o nových akvizíciách na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťosemročný obranca Cole Hults má za sebou dlhoročné pôsobenie v nižších zámorských súťažiach. Prebiehajúcu sezónu 2026/2027 začal v drese Fort Wayne Komets v ECHL.
V deviatich dueloch nazbieral päť kanadských bodov za gól a štyri asistencie. V roku 2017 ho draftoval klub Los Angeles Kings, no do NHL sa neprebojoval.
Podobnú kariéru má za sebou aj tridsaťdvaročný stredný útočník Mitch Hults. Niekoľko sezón odohral v zámorských súťažiach AHL a ECHL a takisto si už vyskúšal aj viacero európskych súťaží.
V prebiehajúcej sezóne mal v drese Fort Wayne Komets bilanciu tri góly a štyri asistencie v deviatich dueloch.
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