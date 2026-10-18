Konečne emócie a štyri góly k tomu. Verím, že nás to naštartuje, tvrdí útočník Zvolena

Hokejisti Zvolena prelomili negatívnu sériu štyroch prehier, keď vyhrali 4:3 po predĺžení na ľade Banskej Bystrice. "Verím, že sa teraz naštartujeme," hovorí útočník Aurel Nauš, ktorý prestúpil do Zvolena po vydarenej sezóne z Popradu.
Zvolen neprežíval ideálne obdobie. Ako situáciu vnímate v kabíne a čo podľa vás mužstvo potrebuje, aby sa z tejto krízy dostalo?
Presne taký zápas, ako bol v Banskej Bystrici. Aj emócie tam boli, hrali sme jeden za druhého, konečne sme dali štyri góly, padalo nám to tam, sme radi takýto zápas.
Keď sa tímu nedarí a výsledky neprichádzajú, čo je podľa vás najdôležitejšie - zachovať pokoj, zmeniť niečo v hre alebo ešte viac zomknúť kabínu?
Vrátiť sa k jednoduchým veciam. Ukázať si veci, ktoré nám fungovali v predchádzajúcich zápasoch a robiť ich v tých ďalších, samozrejme tlačiť sa viac do bránky a strieľať.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Zvolen
Cítite v mužstve nervozitu z aktuálnych výsledkov, alebo sa snažíte sústrediť predovšetkým na každodennú prácu? Sám ste zažili takúto situáciu, už minulú sezónu v Poprade, na začiatku sa tímu nedarilo a potom ste postúpili do play-off.
Verím, že to bude rovnaký alebo podobný scenár, že teraz sme si to odtrpeli. Veľa chlapcov máme zranených, lepilo sa to kadejako. Chlapci sa vrátia, verím, že budeme silnejší.
Z individuálneho hľadiska máte v tejto sezóne na konte štyri góly a jednu asistenciu. Ako hodnotíte svoje výkony a ste spokojný so svojím bodovým prínosom?
Určite sa dá všetko zlepšiť, ale verím, že v správny čas to príde. Snažím sa do toho dávať maximum, aj keď nie produktivitou, snažím sa odovzdať všetko na tom ľade. Pomôcť tímu, aby sme získali body.
Do akej miery je pre útočníka náročné udržať si produktivitu v období, keď sa nedarí celému mužstvu?
Samozrejme je tam veľa faktorov, ale ako vravím, hrať jednoducho, počkať si na šancu a najmä byť pokojný v zakončení.
VIDEO: Rozhovor s Naušom
Po vydarenom období v Poprade ste zamierili do Zvolena. Ako dnes hodnotíte toto rozhodnutie?
Samozrejme, že to bolo ťažké. Všetci sme si predstavovali iný začiatok, ale musíme si prejsť nejakými procesmi. Toto je jeden z nich a verím, že teraz sa naštartujeme. Prídu chlapci, doplníme káder a budeme sa snažiť zbierať čo najviac bodov.
Ako sa vám hrá pod vedením trénera Zadinu? Čo od vás vyžaduje a ako sa jeho predstavy premietajú do vašej hry?
Je ľudský a férový, veľa hráčov to má rado. Na tréningoch je samozrejme prísny, musíme robiť, čo od nás vyžaduje a potom vychádza s každým normálne.
Čo vám zatiaľ nový klub dal a v čom je pôsobenie vo Zvolene iné než v Poprade?
Ťažká otázka. Každý tím je špecifický. Jediný rozdiel bol, že som sa začlenil do nového kolektívu.
Je derby s Banskou Bystricou teraz pre vás špeciálne? Alebo skôr zápasy proti Popradu?
Mám v Poprade veľa kamarátov, takže samozrejme je to pre mňa špeciálnejšie, ale poznám sa s viacerými hráčmi aj v Bystrici, takže snažím sa od toho na ľade odosobniť a potom môžeme byť zase kamaráti.