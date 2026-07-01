Detroit priviedol nové meno. Ofenzívne rady vystuží skúsený Švéd

Švédsky hokejový útočník Viktor Arvidsson podpísal ako voľný hráč dvojročnú zmluvu s klubom NHL Detroit Red Wings. Vynesie mu celkovo 10 miliónov dolárov s ročným platom 5 miliónov.
Tridsaťtriročný krídelník odohral poslednú sezónu v Bostone, ročne zarábal 4 milióny dolárov.
Po vypršaní kontraktu sa stal od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.
Za sebou má sezónu 2025/2026, v ktorej odohral 69 zápasov základnej časti s bilanciou 25 gólov a 29 asistencií. V 4 dueloch play off strelil dva góly. V NHL hrával aj za Nashville a Los Angeles.