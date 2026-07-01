Detroit priviedol nové meno. Ofenzívne rady vystuží skúsený Švéd

Viktor Arvidsson
Viktor Arvidsson (Autor: SITA/AP)
TASR|1. júl 2026 o 21:24
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Za rok zarobí päť miliónov dolárov.

Švédsky hokejový útočník Viktor Arvidsson podpísal ako voľný hráč dvojročnú zmluvu s klubom NHL Detroit Red Wings. Vynesie mu celkovo 10 miliónov dolárov s ročným platom 5 miliónov.

Tridsaťtriročný krídelník odohral poslednú sezónu v Bostone, ročne zarábal 4 milióny dolárov.

Po vypršaní kontraktu sa stal od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.

Za sebou má sezónu 2025/2026, v ktorej odohral 69 zápasov základnej časti s bilanciou 25 gólov a 29 asistencií. V 4 dueloch play off strelil dva góly. V NHL hrával aj za Nashville a Los Angeles.

NHL

Viktor Arvidsson
Viktor Arvidsson
Detroit priviedol nové meno. Ofenzívne rady vystuží skúsený Švéd
dnes 21:24
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