Juraj Slafkovský má v tíme istotu ďalších opôr. Montreal si zaviazal dvoch kľúčových hráčov

Generálny manažér Kent Hughes si spoluhráčov Juraja Slafkovského zaviazal na ďalšie roky. Nové kontrakty podpísali útočník Alex Newhook na štyri sezóny a obranca Arber Xhekaj na jednu.
Newhook si polepšil výraznejšie. Canadiens s ním predĺžili kontrakt platný od sezóny 2027/28 do 2030/31, pričom priemerne zarobí 5,55 milióna dolárov za rok.
Dvadsaťpäťročný útočník odohral v základnej časti uplynulej sezóny za Montreal 42 zápasov a nazbieral 25 bodov za 13 gólov a 12 asistencií.
V play-off 2026 pridal 10 bodov za 7 gólov a 3 asistencie, pričom v play-off bol spolu s Alexandrom Texierom najlepší v tíme v počte víťazných gólov.
Rodák zo St. John's v Newfoundlande a Labradore bol draftovaný v roku 2019 tímom Colorado Avalanche z celkového 16. miesta a v roku 2022 s ním vyhral Stanleyho pohár.
Od debutu v NHL v sezóne 2020/21 odohral Newhook 338 zápasov za Colorado a Montreal, v ktorých nazbieral 151 bodov za 70 gólov a 81 asistencií.
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Xhekaj podpísal len jednoročný kontrakt na sezónu 2026/2027 v hodnote 1,5 milióna dolárov.
Obranca prispel v základnej časti 2025/2026 štyrmi bodmi za gól a 3 asistencie v 65 zápasoch a nazbieral 116 trestných minút.
V play-off 2026 odohral Xhekaj 13 zápasov a zaznamenal gól a asistenciu. Prvý play-off gól kariéry strelil 16. mája 2026 v šiestom zápase druhého kola proti Buffalo Sabres.
Nedraftovaný rodák z Hamiltonu v Ontáriu pôsobí v NHL od sezóny 2022/23 a v 230 zápasoch nazbieral 33 bodov za 10 gólov a 23 asistencií.
O podpise dvoch nových zmlúv informoval oficiálny web Montrealu Canadiens.