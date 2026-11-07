Slovenský útočník končí v najvyššej fínskej súťaži. Vráti sa späť do rodnej krajiny?

Andrej Kukuča
Andrej Kukuča (Autor: Teemu Hannula)
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Sportnet|7. nov 2026 o 11:56
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V Tipsport lige si dosiaľ pripísal viac než 300 štartov.

Slovenský hokejový útočník Andrej Kukuča už nebude pokračovať vo fínskom klube HPK Hämeenlinna. Obe strany sa dohodli na ukončení spolupráce.

Kukuča odohral v aktuálnej sezóne za HPK celkovo 17 zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól. Klub o tom informoval na svojej stránke.

Fínsky klub sa slovenskému útočníkovi poďakoval za pôsobenie v tíme a poprial mu veľa úspechov v ďalšej kariére.

Dvadsaťšesťročný útočník strávil ročník 2025/2026 v Banskej Bystrici, v 60 stretnutiach zaznamenal 28 kanadských bodov za 17 gólov a 11 asistencií.

V Tipsport lige si dosiaľ pripísal viac než 300 štartov a má aj skúsenosti z národného tímu.

V rámci záverečnej prípravy pred tohtoročnými MS vo Švajčiarsku odohral za Slovensko tri zápasy, aj keď do záverečnej nominácie trénera Vladimíra Országha sa neprebojoval.

Tabuľka Liiga

Fínsko

    Andrej Kukuča
    Andrej Kukuča
    Slovenský útočník končí v najvyššej fínskej súťaži. Vráti sa späť do rodnej krajiny?
    dnes 11:56
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