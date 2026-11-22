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Novým trénerom hokejistom HKM Zvolen sa stal reprezentačný asistent a predošlý tréner HK Nitra Andrej Kmeč.
Klub to oznámil na sociálnej sieti. Kmeč už v minulosti pôsobil vo Zvolene, nie však na pozícii hlavného kouča.
"Na predošlé pôsobenie mám pekné spomienky, no to je už minulosť. Dnes máme zápasový deň a chalanov treba v niektorých veciach uistiť.
Potrebujem si všetko dôkladne načítať a potom budeme riešiť to, čo bude najviac potrebné," uviedol pre klubový web "rytierov".