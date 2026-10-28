Zomrel bývalý útočník NHL. V konkurenčnej súťaži drží tri historické rekordy

André Lacroix
André Lacroix (Autor: X / TSN)
ČTK|28. okt 2026 o 18:59
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Reprezentoval Kanadu aj v sérii zápasov proti Sovietskemu zväzu.

Vo veku 81 rokov zomrel bývalý hokejista NHL a najproduktívnejší hráč konkurenčnej ligy WHA André Lacroix.

Útočník reprezentoval Kanadu aj v sérii zápasov proti Sovietskemu zväzu v roku 1974. O jeho úmrtí informovala webová stránka NHL. 

Lacroix odštartoval profesionálnu kariéru v sezóne 1967/68 v drese tímu Philadelphia Flyers, za ktorý hrával do roku 1971.

Potom strávil rok v Chicagu a od roku 1972 pôsobil v piatich rôznych kluboch súťaže World Hockey Association (WHA), ktorá chcela konkurovať NHL.

Po zlúčení oboch súťaží sa v roku 1979 nakrátko vrátil do NHL ako hráč tímu Hartford. 

V NHL odohral Lacroix celkovo 325 zápasov, v ktorých nazbieral 198 bodov za 79 gólov a 119 asistencií.

V historických štatistikách WHA je rekordérom v počte bodov (798), asistencií (547) aj odohraných zápasov (551). V tejto súťaži strelil 251 gólov.

NHL

André Lacroix
André Lacroix
Zomrel bývalý útočník NHL. V konkurenčnej súťaži drží tri historické rekordy
dnes 18:59
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