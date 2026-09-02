Najväčšia legenda Anaheimu dostane veľkú poctu. Dres s jeho číslom vyradia

Ryan Getzlaf.
Ryan Getzlaf. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. sep 2026 o 08:03
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Kanadský útočník strávil v Anaheime celú svoju 17-ročnú kariéru.

Tím zámorskej NHL Anaheim Ducks vyradí dres s číslom 15, ktorý si počas kariéry obliekala klubová legenda Ryan Getzlaf.

Slávnostná pocta sa uskutoční 30. januára pred zápasom proti Nashville Predators. Getzlafovi túto správu osobne oznámili majitelia klubu Henry a Susan Samueliovci.

Kanadský útočník strávil v Anaheime celú svoju 17-ročnú kariéru a bol aj členom mužstva, ktoré v sezóne 2006/2007 získalo Stanleyho pohár.

Ducks predtým vyradili čísla ktoré nosil Teemu Selänne (8), Paul Kariya (9) a Scott Niedermayer (27).

„Ja a moja rodine sme neuveriteľné vďačný rodine Samueliovcov za túto poctu,“ citovala Getzlafa agentúra AP.

Getzlaf je lídrom „káčerov“ v počte odohraných zápasov (1157), asistencií (737) aj bodov (1019).

S 282 gólmi mu patrí štvrté miesto v klubovej histórii za Teemu Selännem, Coreym Perrym a Paulom Kariyom. V 125 zápasoch vyraďovacej časti zaznamenal 120 bodov.

NHL

Ryan Getzlaf.
Ryan Getzlaf.
Najväčšia legenda Anaheimu dostane veľkú poctu. Dres s jeho číslom vyradia
dnes 08:03
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