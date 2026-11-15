ONLINE: Anaheim Ducks - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Anaheim Ducks - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Anaheim Ducks - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|15. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Anaheim Ducks - Calgary Flames.

Hokejisti tímov Anaheim Ducks a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Anaheim Ducks - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
16.11.2026 o 02:00
Anaheim
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Anaheim Ducks - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Anaheim Ducks - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Anaheim Ducks - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)
dnes 20:00
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