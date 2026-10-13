ONLINE: Anaheim Ducks - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov Anaheim Ducks - Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Šimon Nemec a Martin Pospíšil sa predstavili v drese hostí. Ich spoluhráč a ďalší Slovák Samuel Honzek absentuje pre zranenie.
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ONLINE PRENOS: Anaheim Ducks - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
14.10.2026 o 03:45
Anaheim
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:45.
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