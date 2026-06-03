V Európe nikdy nehral. Prešov priviedol zo zámoria produktívneho obrancu

Davis Pennington
Davis Pennington (Autor: SITA/AP)
TASR|3. jún 2026 o 20:18
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Uplynulú sezónu pôsobil v ECHL.

Americký obranca Davis Pennington je najnovšou posilou hokejového klubu HC Prešov. Pre 25-ročného zadáka to bude prvé pôsobenie v Európe. Účastník Tipsport ligy to oznámil na sociálnych sieťach.

Pennington má za sebou štyri sezóny v univerzitnej súťaži NCAA. Dva roky pôsobil na Univerzite Nebraska-Omaha a ďalšie dva na Univerzite Quinnipiac.

V NCAA nastúpil do 143 zápasov, v ktorých nazbieral 64 bodov (7+57).

Na svojom konte má už aj kompletnú sezónu medzi profesionálmi. V uplynulom ročníku obliekal dres Kalamazoo Wings v americkej ECHL, kde si v 70 stretnutiach pripísal 42 bodov za tri góly a 39 asistencií.

Tipsport liga

Davis Pennington
Davis Pennington
V Európe nikdy nehral. Prešov priviedol zo zámoria produktívneho obrancu
dnes 20:18
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