Ďalšia kapitola legendárneho súboja s Crosbym. Ovečkin odštartoval rozlúčkové turné

Ruský hokejista Alexander Ovečkin odštartoval víťazne pred domácimi publikom svoje rozlúčkové turné pred ukončením hráčskej kariéry v zámorskej NHL.
V predzápasovom programe Washingtonu Capitals sprevádzali na ľade 41-ročného útočníka jeho dvaja synovia.
VIDEO: Ovečkinovi synovia pred zápasom
Historicky najlepší strelec základnej časti profiligy pred niekoľkými dňami informoval, že aktuálna 22. sezóna v lige bude jeho poslednou.
Od oznámenia tohto kroku sa prvýkrát ukázal fanúšikom Capitals a mohol si napokon spolu so spoluhráčmi užiť výhru 5:3 nad Pittsburghom Penguins.
„Nezabudnuteľný večer. Prvý domáci zápas sezóny, veľa fanúšikov, bolo to špeciálne. Bude to množstvo spomienok a zábavy, keď deti vyrastú a budeme si môcť pozrieť tieto veci spoločne,“ vyjadril sa Ovečkin pre oficiálnu stránku súťaže.
Pri začiatku svojej poslednej sezóny v zámorskej profilige si zmeral sily s tradičným rivalom a ďalšou dlhoročnou tvárou ligy Sidneym Crosbym.
Obaja sú stále aj v pokročilom hráčskom veku diváckym ťahákom.
„Je to o konzistencii. Navzájom sa rešpektujeme a je vidieť, že stále dokáže ukázať na ľade skvelé veci,“ povedal Ovečkin na adresu Crosbyho po ich 101. vzájomnom stretnutí.
VIDEO: Zostrih zápasu Washington - Pittsburgh
Ovečkin prekonal v apríli 2025 dovtedajší rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti NHL. Do svojej 22. sezóny vstupoval s 929 presnými zásahmi. V profilige má na konte 1688 bodov v 1575 zápasoch.
Washington si moskovského rodáka vybral z prvého miesta draftu v roku 2004. Počas jeho pôsobenia získali Capitals desať divíznych titulov, trikrát Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti a v roku 2018 aj Stanleyho pohár.
Počas kariéry získal trikrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL a trikrát aj Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča podľa hlasovania samotných hokejistov. Deväťkrát sa stal najlepším strelcom základnej časti a získal Maurice „Rocket“ Richard Trophy.
V roku 2008 pridal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča súťaže a v roku 2006 Calder Trophy pre najlepšieho nováčika. V roku 2025 získal aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra.
Osemkrát ho vybrali do prvého All Star tímu NHL a v roku 2017 ho pri príležitosti storočnice profiligy zaradili medzi jej sto najlepších hráčov histórie.
„Pomáha nám, že vždy nejaká formácia vie zastúpiť, keď sa jednej nedarí podľa predstáv. Samozrejme, boli tam chyby, ale tie sa dejú. Celkovo to bola od každého dobrá robota,“ vyhlásil Ovečkin po triumfe svojho tímu. Po troch odohraných dueloch má na konte jednu asistenciu: „Ideme od zápasu k zápasu, teraz sme získali dva body a to je najdôležitejšie.“
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: