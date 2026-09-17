Som Rus a podporujem svoju krajinu. Keď Ovečkina zavolali do kampane, neváhal

Najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin zdôvodnil svoju účasť v predvolebnom spote vládnej strany Jednotné Rusko tým, že je Rus a podporuje svoju krajinu.
Útočník Capitals zároveň v rozhovore s novinármi vo Washingtone povedal, že je za "mier a lásku".
"Som Rus a podporujem svoju krajinu," uviedol Ovečkin, ktorý dnes oslavuje 41. narodeniny.
"Som za mier a lásku. Dúfam, že všetci chápu, že všetci chcú mier a všetci dúfajú, že všetko bude vo svete v poriadku," dodal.
VIDEO: Ovečkin o účasti v ruskej kampani
V Rusku sa v piatok začnú parlamentné voľby, prvé odvtedy, čo krajina začala vo februári roku 2022 plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu.
Ovečkin, ktorý vo videu stojí za ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom, uviedol, že keď bol na nakrúcanie vyzvaný, neváhal.
"Keď skončím s hokejom, budem pravdepodobne v Rusku žiť, rovnako ako moje deti a rodina. Som za mier a lásku a dúfam, že všetko bude v poriadku, "zopakoval Ovečkin, ktorý hrá celú kariéru v NHL za Capitals a je ich kapitánom.
Hviezdny hokejista sa podporou ruského prezidenta nikdy netajil, jeho oficiálnemu profilu na instagrame doteraz dominuje spoločná fotografia s Vladimirom Putinom.
V roku 2017 inicioval hnutie s názvom Putin Team a tiež vtedy zámorským novinárom hovoril, že iba podporuje svoju vlasť.
Keď Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu, komentoval to v rozhovore s novinármi slovami, "Prosím, už žiadnu vojnu".
O svojom vzťahu k Putinovi povedal: "Je to môj prezident, ale ja sa do politiky nepletiem. Som športovec."
Kým v NHL má Ovečkin postavenie prakticky nedotknuteľnej hviezdy, v Európe sa kvôli jeho väzbám na Putina ozývajú často kritické hlasy.
"Vzhľadom na jeho dlhodobú minulosť, ale aj jeho verejné vystupovanie od začiatku ruskej vojny na Ukrajine, ma jeho účasť vo videu nijako neprekvapila. Je to len potvrdenie toho, čím Alexander Ovečkin je.
Je to podporovateľ zločincov, teroristov a vrahov, a tak k nemu musíme pristupovať, "povedal v rozhovore pre isport.cz legendárny brankár Dominik Hašek, ktorý dlhodobo kritizuje, že NHL necháva v súťaži pôsobiť ruských hokejistov, ktorí neodsudzujú inváziu na Ukrajinu.
Ovečkin v 1573 zápasoch základnej časti NHL nastrieľal 929 gólov a pripísal si celkovo 1687 bodov. V roku 2018 doviedol Washington k zisku Stanleyho pohára a blížiaca sa sezóna bude jeho 22. v lige.