VIDEO: Najlepší strelec histórie NHL Ovečkin prekvapil oznámením. Týka sa jeho budúcnosti

Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že prebiehajúca sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL.
Štyridsaťjedenročný kapitán Washingtonu Capitals o svojom rozhodnutí najskôr v pondelok informoval spoluhráčov a následne ho oznámil verejnosti.
Historicky najlepší strelec základnej časti profiligy tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne.
Skúsme tento rok dokázať niečo výnimočné
Ovečkin spoluhráčom oznámil svoje rozhodnutie priamo v kabíne. Vo videu, ktoré Capitals zverejnili na sociálnych sieťach, uviedol, že pre jeho rodinu bolo dôležité, aby sa o ňom najskôr dozvedeli práve oni.
„Je to smutné, ale je to tak. Je to ťažké, no užime si to a skúsme tento rok dokázať niečo výnimočné,“ citovala ho agentúra AP.
VIDEO: Ovečkin oznámil koniec
Ruský útočník sa v júli dohodol s Washingtonom na ročnej zmluve v maximálnej hodnote deväť miliónov dolárov.
Do platového stropu sa mu započítava 4,25 milióna dolárov a ďalších 4,75 milióna môže dostať ako bonus, ak nastúpi minimálne v desiatich zápasoch. V prvých dvoch dueloch sezóny zaznamenal jednu asistenciu.
Viem, že je to správne rozhodnutie
„S rodinou sme sa toto leto rozhodli, že toto bude moja posledná sezóna v NHL. Túto hru veľmi milujem, ale v srdci viem, že je to správne rozhodnutie,“ uviedol Ovečkin podľa TSN vo vyhlásení.
Rozhodnutie chcel zverejniť ešte pred prvým domácim zápasom Capitals v sezóne. „Bolo pre mňa dôležité oznámiť to pred naším prvým domácim zápasom, aby som mal možnosť poďakovať všetkým ľuďom okolo hokeja, všetkým, ktorí boli pre mňa a moju rodinu takí dôležití a pomáhali mi počas úspechov aj ťažkých prehier.
Bez nich by som nebol schopný dosiahnuť všetko, čo som v živote dosiahol.“
Ovečkin zároveň verí, že Capitals môžu jeho poslednú sezónu premeniť na úspešnú. „Máme tento rok neuveriteľný tím.
Dostaňme sa do play off, bavme sa a užívajme si túto chvíľu, pretože čas letí,“ povedal spoluhráčom podľa AP.
Teším sa na túto sezónu so svojimi spoluhráčmi
V oficiálnom vyhlásení doplnil: „Teším sa na túto sezónu so svojimi spoluhráčmi a urobíme všetko pre to, aby bol tento rok výnimočný.
Budem si užívať každý moment s rodinou, mojimi chlapcami, našimi fanúšikmi a všetkými, ktorí boli súčasťou mojej hokejovej kariéry.“
Ovečkin prekonal v apríli 2025 dovtedajší rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti NHL. Do svojej 22. sezóny vstupoval s 929 presnými zásahmi.
V profilige má na konte 1688 bodov v 1575 zápasoch. V uplynulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti a nazbieral 64 bodov za 32 gólov a rovnaký počet asistencií.
Washington si moskovského rodáka vybral z prvého miesta draftu v roku 2004. Počas jeho pôsobenia získali Capitals desať divíznych titulov, trikrát Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti a v roku 2018 aj Stanleyho pohár.
Ovečkin vtedy v 24 zápasoch play off strelil 15 gólov, nazbieral 27 bodov a získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti.
Počas kariéry získal trikrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL a trikrát aj Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča podľa hlasovania samotných hokejistov.
Deväťkrát sa stal najlepším strelcom základnej časti a získal Maurice „Rocket“ Richard Trophy.
V roku 2008 pridal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča súťaže a v roku 2006 Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.
V roku 2025 získal aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra.
Osemkrát ho vybrali do prvého All Star tímu NHL a v roku 2017 ho pri príležitosti storočnice profiligy zaradili medzi jej sto najlepších hráčov histórie.
Ovečkin reprezentoval Rusko na troch zimných olympijských hrách. Na svetových šampionátoch sa predstavil trinásťkrát a trikrát sa stal majstrom sveta - v rokoch 2008, 2012 a 2014.
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