VIDEO: Najlepší strelec histórie NHL Ovečkin prekvapil oznámením. Týka sa jeho budúcnosti

Alex Ovečkin
Alex Ovečkin (Autor: X/Washington Capitals)
TASR|5. okt 2026 o 17:11
ShareTweet3

Jeho spoluhráčom je aj Slovák Martin Fehérváry.

Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že prebiehajúca sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL.

Štyridsaťjedenročný kapitán Washingtonu Capitals o svojom rozhodnutí najskôr v pondelok informoval spoluhráčov a následne ho oznámil verejnosti.

Historicky najlepší strelec základnej časti profiligy tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne.

Skúsme tento rok dokázať niečo výnimočné

Ovečkin spoluhráčom oznámil svoje rozhodnutie priamo v kabíne. Vo videu, ktoré Capitals zverejnili na sociálnych sieťach, uviedol, že pre jeho rodinu bolo dôležité, aby sa o ňom najskôr dozvedeli práve oni.

„Je to smutné, ale je to tak. Je to ťažké, no užime si to a skúsme tento rok dokázať niečo výnimočné,“ citovala ho agentúra AP.

VIDEO: Ovečkin oznámil koniec

Ruský útočník sa v júli dohodol s Washingtonom na ročnej zmluve v maximálnej hodnote deväť miliónov dolárov.

Do platového stropu sa mu započítava 4,25 milióna dolárov a ďalších 4,75 milióna môže dostať ako bonus, ak nastúpi minimálne v desiatich zápasoch. V prvých dvoch dueloch sezóny zaznamenal jednu asistenciu.

Viem, že je to správne rozhodnutie

„S rodinou sme sa toto leto rozhodli, že toto bude moja posledná sezóna v NHL. Túto hru veľmi milujem, ale v srdci viem, že je to správne rozhodnutie,“ uviedol Ovečkin podľa TSN vo vyhlásení.

Rozhodnutie chcel zverejniť ešte pred prvým domácim zápasom Capitals v sezóne. „Bolo pre mňa dôležité oznámiť to pred naším prvým domácim zápasom, aby som mal možnosť poďakovať všetkým ľuďom okolo hokeja, všetkým, ktorí boli pre mňa a moju rodinu takí dôležití a pomáhali mi počas úspechov aj ťažkých prehier.

Bez nich by som nebol schopný dosiahnuť všetko, čo som v živote dosiahol.“

Ovečkin zároveň verí, že Capitals môžu jeho poslednú sezónu premeniť na úspešnú. „Máme tento rok neuveriteľný tím.

Dostaňme sa do play off, bavme sa a užívajme si túto chvíľu, pretože čas letí,“ povedal spoluhráčom podľa AP.

Teším sa na túto sezónu so svojimi spoluhráčmi

V oficiálnom vyhlásení doplnil: „Teším sa na túto sezónu so svojimi spoluhráčmi a urobíme všetko pre to, aby bol tento rok výnimočný.

Budem si užívať každý moment s rodinou, mojimi chlapcami, našimi fanúšikmi a všetkými, ktorí boli súčasťou mojej hokejovej kariéry.“

Ovečkin prekonal v apríli 2025 dovtedajší rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti NHL. Do svojej 22. sezóny vstupoval s 929 presnými zásahmi.

V profilige má na konte 1688 bodov v 1575 zápasoch. V uplynulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti a nazbieral 64 bodov za 32 gólov a rovnaký počet asistencií.

Washington si moskovského rodáka vybral z prvého miesta draftu v roku 2004. Počas jeho pôsobenia získali Capitals desať divíznych titulov, trikrát Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti a v roku 2018 aj Stanleyho pohár.

Ovečkin vtedy v 24 zápasoch play off strelil 15 gólov, nazbieral 27 bodov a získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti.

Počas kariéry získal trikrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL a trikrát aj Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča podľa hlasovania samotných hokejistov.

Deväťkrát sa stal najlepším strelcom základnej časti a získal Maurice „Rocket“ Richard Trophy.

V roku 2008 pridal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča súťaže a v roku 2006 Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.

V roku 2025 získal aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra.

Osemkrát ho vybrali do prvého All Star tímu NHL a v roku 2017 ho pri príležitosti storočnice profiligy zaradili medzi jej sto najlepších hráčov histórie.

Ovečkin reprezentoval Rusko na troch zimných olympijských hrách. Na svetových šampionátoch sa predstavil trinásťkrát a trikrát sa stal majstrom sveta - v rokoch 2008, 2012 a 2014.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:


NHL

Brankár Igor Šesťorkin v drese New Yorku Rangers.
Brankár Igor Šesťorkin v drese New Yorku Rangers.
Okrem gólu mal aj asistenciu. Brankár Rangers začal sezónu ocenením, darí sa aj obrancovi Oilers
dnes 20:07
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Najlepší strelec histórie NHL Ovečkin prekvapil oznámením. Týka sa jeho budúcnosti