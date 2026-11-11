My chceme len hrať, tvrdí Ovečkin o návrate Rusov. V Kanade proti nemu protestovali

Návrat ruských hokejistov na medzinárodnú scénu mal byť po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS) už len otázkou času. V Kanade však narazil na tvrdý odpor.
Premiér Mark Carney totiž vyhlásil, že ruská reprezentácia nebude počas pokračujúcej vojny na Ukrajine hrať na kanadskej pôde.
Téma sa dostala aj pred Alexandra Ovečkina, ktorý odohral svoj prvý zápas v sezóne v krajine javorových listov. V Ottawe čelil otázkam novinárov aj protestu namierenému proti jeho podpore Vladimira Putina.
Fanúšikovia chcú vidieť najlepších hráčov
Športový arbitrážny súd (CAS) 30. októbra rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť Rusku účasť na svetových šampionátoch v sezóne 2026/27.
IIHF síce s verdiktom nesúhlasí, no oznámila, že podniká kroky na jeho vykonanie.
Medzi mužmi je prvým turnajom, kde by táto zmena mala nastať, šampionát do 20 rokov. Ten je na programe od 26. decembra v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.
Nórska federácia už dostala informáciu od IIHF, že nórsky tím bude preradený do nižšej kategórie. Stane sa tak preto, aby uvoľnili miesto pre Rusov.
V noci na stredu hral v Kanade Alexander Ovečkin a pred zápasom v Ottawe dostal otázky aj na návrat Rusov do medzinárodného hokeja.
„Neviem, ako to bude prebiehať, ale som si celkom istý, že ak sa opýtate fanúšikov, chcú vidieť najlepších hráčov. Fanúšikovia chcú vidieť mladých hráčov, ktorí sa stanú hviezdami a hráčmi NHL. Ale nie je to na nás,“ povedal médiám pred duelom so Senators.
Premiéra sa zastal aj Gretzky
Kanadský premiér Mark Carney povedal, že nedovolia, aby ruskí hráči reprezentovali svoju krajinu na kanadskej pôde počas toho, ako trvá vojna na Ukrajine.
„Je to naše rozhodnutie. Nedovolíme vstup ruského tímu. Rusko a Bielorusko podporujú nelegálnu, neospravedlniteľnú a hroznú vojnu na Ukrajine,“ zneli slová lídra krajiny.
„Dokiaľ to bude trvať, títo športovci nebudú reprezentovať svoje krajiny na kanadskej pôde. Takže, ak hovoríme špecificky o MS do 20 rokov, Rusi tam nebudú.“
Svojho premiéra sa zastal aj legendárny Wayne Gretzky.
„Myslím si, že mnoho hráčov a ľudí v Kanade to vníma rovnako,“ povedal najproduktívnejší hráč histórie NHL.
Na Carneyho rozhodnutie sa pýtali aj Ovečkina.
„Sú to jeho myšlienky a jeho rozhodnutia,“ povedal.
Ovečkin: Chceme len hrať
Jeden z novinárov sa preto pýtal, či chápe tomu, prečo nemôžu hrať mladí ruskí hráči v Kanade, Ovečkin odpovedal stručne: „Nemajú víza, preto.“
Keď novinár zdôraznil, že je tam obava, že by Rusko využilo prípadný športový úspech na podporu svojich postupov, Ovečkin povedal, že to nie je pravda.
Podobné dôvody spomenul aj kanadský tajomník pre šport, Adam von Koeverden, ktorý tvrdí, že Rusko využíva šport na propagandu.
„Ako športovec chcete reprezentovať svoju krajinu. Je jedno, o aké podujatie ide. Chceme len hrať,“ dodal ruský krídelník.
Pred arénou protestovali v ukrajinských farbách
Zatiaľ čo Ovečkin nastúpil do zápasu v Ottawe, pred arénou stála hŕstka protestujúcich, ktorým sa nepáčilo, že Rusa, ktorý podporuje Vladimira Putina, vôbec pustili na územie Kanady.
Protest niesol názov „Žiadne vojnové zločiny v hokeji“.
„Počul som o tom ráno a neviem, čo na to povedať. Vo svete sa deje veľa protestov,“ znela reakcia Ovečkina.
Capitals zápas vyhrali 3:2 po predĺžení a kapitán mužstva si pripísal asistenciu na víťazný gól. Bola to jeho 762. asistencia v kariére. V klubových štatistikách dorovnal na prvom mieste v počte gólových prihrávok Nicklasa Bäckströma.
Pre Washington to bol prvý zápas na kanadskej pôde v aktuálnej sezóne.
Ovečkin je dlhodobo známy svojou podporou Putina. V roku 2017 ho podporil kampaňou pod názvom „Putinov tím“ a v reklame sa objavil aj pred tohtoročnými parlamentnými voľbami v septembri, kde podporoval stranu Jednotné Rusko, ktorá podporuje prezidenta.
41-ročný kapitán Washingtonu má na sociálnej sieti stále profilovú fotku s Putinom.
Ovečkin oznámil, že aktuálna sezóna je jeho posledná v NHL. Počas svojej kariéry sa stal najlepším strelcom profiligy s 930 gólmi. V súčasnom ročníku má po 16 zápasoch päť bodov (1+4).