Ovečkin môže vynechať celú prípravu. Capitals zatiaľ nevedia, kedy sa vráti

Na archívnej snímke z 12. apríla 2026 vo Washingtone ľavé krídlo Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin.
Na archívnej snímke z 12. apríla 2026 vo Washingtone ľavé krídlo Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2026 o 19:48
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Štyridsaťjedenročného útočníka trápi zranenie v dolnej časti tela.

Ruský hokejista Alexander Ovečkin možno vynechá celé prípravné obdobie pred novou sezónou zámorskej NHL.

Štyridsaťjedenročného útočníka Washingtonu Capitals trápi zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré bude jeho zdravotný stav posudzovaný zo dňa na deň.

Ovečkina čaká 22. sezóna v profilige. „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie tento týždeň.

Zajtra máme voľno a potom nás čakajú dva tréningové dni, takže potom budem môcť poskytnúť presnejšie informácie o tom, kedy ho uvidíme hrať a v koľkých zápasoch,“ povedal Carbery podľa portál nhl.com.

Historicky najlepší strelec súťaže má aktuálne na konte 929 presných zásahov v základnej časti NHL.

V apríli prekonal gólový rekord legendárneho Waynea Gretzkého a počas leta podpísal s Washingtonom nový ročný kontrakt so základným platom 4,25 milióna dolárov, pričom ďalších 4,75 mil. bude môcť získať vo výkonnostných bonusoch.

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