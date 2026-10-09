VIDEO: Výnimočný výkon 19-ročného Slováka. V kanadskej juniorke strelil štyri góly

Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blysol štyrmi gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL.
Dvoma presnými zásahmi v úvodnej tretine a dvoma z tretieho dejstva zariadil víťazstvo Kingstonu Frontenacs na ľade Barrie Colts 7:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Barrie - Kingston
Do štatistík sa zapísali aj jeho slovenskí spoluhráči. Tomáš Pobežal zaznamenal dve asistencie, obranca Adam Goljer mal jednu gólovú prihrávku.
Asistoval aj Robin Kuzma, osemnásťročný Američan so slovenským občianstvom.
Skóroval aj Ján Chovan v drese Sudbury Wolves, ale jeho tím podľahol North Bay Battalion 3:4.
Chovanovi asistoval v presilovej hre krajan Adam Nemec. Prvý menovaný má za dva zápasy 5 bodov (2+3), druhý nazbieral o bod viac (1+5).