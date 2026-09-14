Edmonton čelí búrke nevôle po podpise bývalého obvineného. Fanúšikovia žiadajú zrušenie zmluvy

Kanadský hokejový útočník Alex Formenton sa minulý týždeň dohodol s Edmontonom Oilers na ročnom kontrakte.
Tento krok však vyvolal búrku nevôle fanúšikov klubu, tí prostredníctvom internetovej petície žiadajú, aby klub zmluvu zrušil.
Bývalý hráč Ottawy bol jedným z piatich hráčov, ktorí čelili obvineniu zo sexuálneho napadnutia v ostro sledovanej kauze, ktorá sa napokon skončila zbavenia obvinení.
Okrem neho boli do kauzy zapletení aj Dillon Dube, Carter Hart, Cal Foote a Michael McLeod.
Formenton v jej dôsledku ukončil kariéru a venoval sa stavebníctvu. V roku 2025, po tom, čo súd všetkých zbavil obžaloby, sa vrátil do Švajčiarska a pokračoval v kariére.
Po Carterovi Hartovi, ktorý sa počas uplynulej sezóny 2025/2026 pripojil k tímu Vegas Golden Knights, je Formenton druhý z pätice obvinených, ktorí sa vrátili do NHL.
Petíciu založila dlhoročná fanúšička Oilers Mary Loewenová. Minulý týždeň oznámila, že pokiaľ bude Formenton súčasťou mužstva, klub už nebude podporovať. V pondelok ráno bolo pod petíciou už viac ako 60.000 podpisov.
Autori petície zdôrazňujú, že nespochybňujú výsledok súdneho konania. Píše sa v nej: „Rozhodnutie Edmontonu Oilers podpísať zmluvu s Alexom Formentonom bude mať významný vplyv na fanúšikov, obete a širšiu komunitu v Edmontone.
Pre mnohých bude toto rozhodnutie vnímané nielen ako hokejová záležitosť, ale aj ako bolestivý príklad športovej kultúry, ktorá uprednostňuje talent pred zodpovednosťou.“
Fanúšikom, ktorí si kúpili permanentky prišiel mail, že „organizácia pred rozhodnutím preskúmala právne konanie, procesy NHL a Hockey Canada a všetky dostupné informácie.“
Onedlho 27-ročný krídelník bol 47. hráč draftu 2017. Za Senators odohral 109 zápasov, v roku 2022 zamieril do švajčiarskeho tímu Ambri-Piotta.