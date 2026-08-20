Poprad ohlásil návrat svojho odchovanca: Chceme v tíme vytvoriť zdravú konkurenciu

Hokejisti HK Poprad.
Hokejisti HK Poprad. (Autor: TASR)
TASR|20. aug 2026 o 14:44
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Teším sa z návratu domov. Som veľmi rád, že som späť, uviedol.

Hokejový klub HK Poprad angažoval svojho niekdajšieho odchovanca Adriána Valiguru. Vedenie klubu prevzalo jeho kontrakt z Prešova, ktorý znel do konca sezóny 2026/2027.

„Teším sa z návratu domov. Som veľmi rád, že som späť a môžem opäť obliekať dres HK Poprad. Verím, že budeme úspešní a spravíme všetko pre to, aby sme priniesli radosť na domáce tribúny,“ uviedol pre klubový web.

O 25-ročného útočníka mal Poprad záujem už skôr.

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„S Adriánom prebiehali rokovania už pred sezónou, pretože sme o neho mali eminentný záujem. Mal však ešte na jednu sezónu platnú zmluvu s HC Prešov.

Aj napriek tomu som bol v kontakte s prešovským manažérom Vladimírom Mihálikom. Sme radi, že sa nám to podarilo.

Adrián je perspektívny hráč v mladom veku, môže sa ešte ďalej rozvíjať. A čo je dôležité, že je Popradčan. My zároveň chceme v tíme vytvoriť zdravú konkurenciu,“ povedal športový manažér Richard Stehlík.

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