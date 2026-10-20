Útočník Banskej Bystrice dostal trest za predstieranie pádu. Zvolen za fanúšikov

Na snímke zľava Eric Lucas (Banská Bystrica) a Gienni Fairborother (Zvolen) počas zápasu Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Na snímke zľava Eric Lucas (Banská Bystrica) a Gienni Fairborother (Zvolen) počas zápasu Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen. (Autor: TASR)
TASR|20. okt 2026 o 13:37
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Oba incidenty sa udiali v sobotňajšom stretnutí 12. kola Tipsport ligy.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Adama Vargu z Banskej Bystrica za predstieranie pádu finančnou sankciou vo výške 10 percent z mesačnej mzdy.

Trest dostal aj klub HKM Zvolen, ktorý dostal pokutu za 300 eur za nešportové správanie svojich fanúšikov v zápase na ľade Banskej Bystrice.

Oba incidenty sa udiali v sobotňajšom stretnutí 12. kola Tipsport ligy.

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Zvolen

Varga sa previnil v čase 8:09, keď podľa SPH DK „predstieral pád s úmyslom, aby bol potrestaný spoluhráč, keď po jemnom kontakte so súperom teatrálne spadol na ľad.“

Zvolenskí fanúšikovia sa podľa správy delegáta zápasu v 28. minúte prezentovali mnohými vulgárnymi pokrikmi smerom k domácemu tímu a pokračovali v nich aj po upozornení, aby sa zdržali takého konania.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke zľava Eric Lucas (Banská Bystrica) a Gienni Fairborother (Zvolen) počas zápasu Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Na snímke zľava Eric Lucas (Banská Bystrica) a Gienni Fairborother (Zvolen) počas zápasu Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Útočník Banskej Bystrice dostal trest za predstieranie pádu. Zvolen za fanúšikov
dnes 13:372
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