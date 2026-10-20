Útočník Banskej Bystrice dostal trest za predstieranie pádu. Zvolen za fanúšikov

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka Adama Vargu z Banskej Bystrica za predstieranie pádu finančnou sankciou vo výške 10 percent z mesačnej mzdy.
Trest dostal aj klub HKM Zvolen, ktorý dostal pokutu za 300 eur za nešportové správanie svojich fanúšikov v zápase na ľade Banskej Bystrice.
Oba incidenty sa udiali v sobotňajšom stretnutí 12. kola Tipsport ligy.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Zvolen
Varga sa previnil v čase 8:09, keď podľa SPH DK „predstieral pád s úmyslom, aby bol potrestaný spoluhráč, keď po jemnom kontakte so súperom teatrálne spadol na ľad.“
Zvolenskí fanúšikovia sa podľa správy delegáta zápasu v 28. minúte prezentovali mnohými vulgárnymi pokrikmi smerom k domácemu tímu a pokračovali v nich aj po upozornení, aby sa zdržali takého konania.