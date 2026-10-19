Trenčín prišiel o ďalších dvoch hráčov. Klub opúšťa Kanaďan aj slovenský útočník

Matthew John Sop (Trenčín) a Oliver Fatul (Prešov).
Matthew John Sop (Trenčín) a Oliver Fatul (Prešov). (Autor: TASR)
TASR|19. okt 2026 o 17:11
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Pre dvadsaťtriročného krídelníka to bola prvá európska zastávka v jeho doterajšej kariére.

Káder Dukly Trenčín opúšťajú dvaja hokejisti. V ďalšom priebehu tipsportligovej sezóny už nebudú žlto-červený dres obliekať Adam Stránský a Matthew Sop.

Dvadsaťtriročný Stránský prvýkrát nastúpil za „vojakov“ už v sezóne 2021/2022. Nasledujúci ligový ročník strávil v prvoligových Topoľčanoch a jeho ďalším extraligovým pôsobiskom bola Banská Bystrica.

V sezóne 2024/2025 sa vrátil do svojho materského klubu, kde však aj vinou zranení odohral len 31 zápasov, v ktorých získal päť bodov (1+4).

Pokračovať bude v drese českého prvoligistu HC Přerov. „Adam cítil, že potrebuje hrávať a pri momentálnej konkurencii v našom útoku nebol spokojný so svojím herným vyťažením.

Vyhoveli sme teda jeho žiadosti o prestup do druhej českej ligy. Veríme, že táto zmena pomôže aj Stráňovi, nakoľko je stále mladý a má potenciál,“ vyjadril sa pre klubový web športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič.

Kanaďan Sop prišiel do Trenčína pred začiatkom aktuálneho ročníka. Pre dvadsaťtriročného krídelníka to bola prvá európska zastávka v jeho doterajšej kariére.

Nedokázal si však nájsť stabilné miesto v zostave Todda Woodcrofta a klub sa rozhodol s ním ukončiť spoluprácu. Spod Čákovho hradu odchádza s bilanciou jedného gólu vo ôsmich stretnutiach.

„Soppy je veľmi dobrý a rozumný chalan a do kabíny priniesol veľa pozitívneho. Naše očakávania od legionára však nekorešpondovali s jeho výkonnosťou. On sám nebol spokojný so svojou produktivitou.

Niekedy sa stane, že hokejistovi nesadne prostredie a preto sme sa rozhodli pre zmenu. V každom prípade mu ďakujeme a v novom pôsobisku mu budeme držať palce,” doplnil Radivojevič.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Matthew John Sop (Trenčín) a Oliver Fatul (Prešov).
Matthew John Sop (Trenčín) a Oliver Fatul (Prešov).
Trenčín prišiel o ďalších dvoch hráčov. Klub opúšťa Kanaďan aj slovenský útočník
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