Slovenský talent Goljer sa presúva do OHL. Je to veľmi cenný hráč, tvrdí generálny manažér

Obranca Adam Goljer počas draftu NHL 2026.
Obranca Adam Goljer počas draftu NHL 2026. (Autor: X/LA Kings)
TASR|28. aug 2026 o 09:15
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V drafte NHL si ho vybral klub Los Angeles Kings zo 49. miesta.

Slovenský hokejový obranca Adam Goljer bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť v tíme Kingston Frontenacs v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si Goljera vybral v roku 2025 v 2. kole draftu kanadských juniorských líg.

Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol stráviť sezónu 2025/2026 vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige.

Počas nej reprezentoval SR na MS hráčov do 18 a 20 rokov. V júnovom drafte NHL si ho vybral klub Los Angeles Kings zo 49. miesta.

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„Je to hráč, ktorému veríme od momentu, keď sme ho vlani získali v Import drafte. Hrá hokej správnym spôsobom a jeho pohyblivosť, inteligencia a schopnosť ovplyvniť hru na celom klzisku z neho robia veľmi cenného hráča. Zapadá do toho, čo v Kingstone budujeme,“ povedal generálny manažér Frontenacs Kory Cooper.

OHL

    Obranca Adam Goljer počas draftu NHL 2026.
    Obranca Adam Goljer počas draftu NHL 2026.
    Slovenský talent Goljer sa presúva do OHL. Je to veľmi cenný hráč, tvrdí generálny manažér
    dnes 09:15
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