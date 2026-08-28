Slovenský talent Goljer sa presúva do OHL. Je to veľmi cenný hráč, tvrdí generálny manažér

Slovenský hokejový obranca Adam Goljer bude v sezóne 2026/2027 pôsobiť v tíme Kingston Frontenacs v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si Goljera vybral v roku 2025 v 2. kole draftu kanadských juniorských líg.
Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol stráviť sezónu 2025/2026 vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige.
Počas nej reprezentoval SR na MS hráčov do 18 a 20 rokov. V júnovom drafte NHL si ho vybral klub Los Angeles Kings zo 49. miesta.
„Je to hráč, ktorému veríme od momentu, keď sme ho vlani získali v Import drafte. Hrá hokej správnym spôsobom a jeho pohyblivosť, inteligencia a schopnosť ovplyvniť hru na celom klzisku z neho robia veľmi cenného hráča. Zapadá do toho, čo v Kingstone budujeme,“ povedal generálny manažér Frontenacs Kory Cooper.