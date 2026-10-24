VIDEO: Strieľa góly, i keď je obranca. Goljera vyhlásili za prvú hviezdu zápasu

Adam Goljer
Adam Goljer (Autor: X/Kingston Frontenacs)
TASR|24. okt 2026 o 13:33
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Slovák patrí k najproduktívnejším obrancom súťaže.

Slovenský obranca Adam Goljer sa stal prvou hviezdou zápasu v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Osemnásťročný zadák zaznamenal dva góly pri víťazstve Kingstonu Frontenacs nad Ottawou 67's 4:2. Asistenciou prispel k triumfu aj spoluhráč Tomáš Pobežal.

VIDEO: Zostrih zápasu Kingston - Ottawa

Goljer patrí k najproduktívnejším obrancom súťaže, po 11 stretnutiach má na konte päť gólov a tri asistencie.

Kingstonu patrí v tabuľke Východnej konferencie momentálne tretia pozícia s bilanciou ôsmich výhier a piatich prehier.

OHL

    Adam Goljer
    Adam Goljer
    VIDEO: Strieľa góly, i keď je obranca. Goljera vyhlásili za prvú hviezdu zápasu
    dnes 13:33
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