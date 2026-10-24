VIDEO: Strieľa góly, i keď je obranca. Goljera vyhlásili za prvú hviezdu zápasu

Slovenský obranca Adam Goljer sa stal prvou hviezdou zápasu v kanadskej juniorskej súťaži OHL.
Osemnásťročný zadák zaznamenal dva góly pri víťazstve Kingstonu Frontenacs nad Ottawou 67's 4:2. Asistenciou prispel k triumfu aj spoluhráč Tomáš Pobežal.
VIDEO: Zostrih zápasu Kingston - Ottawa
Goljer patrí k najproduktívnejším obrancom súťaže, po 11 stretnutiach má na konte päť gólov a tri asistencie.
Kingstonu patrí v tabuľke Východnej konferencie momentálne tretia pozícia s bilanciou ôsmich výhier a piatich prehier.