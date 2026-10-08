Gajan nedostane šancu ani na farme. Chicago ho presunulo do nižšej súťaže

Slovenský brankár Adam Gajan začne novú sezónu v tretej zámorskej súťaži. Jeho klub Rockford IceHogs v AHL ho preradil do mužstva Indy Fuel v ECHL.
Pre 22-ročného Slováka to však nemusí byť krok späť. V ECHL môže dostať viac priestoru, aby mohol chytať pravidelne.
Minulá sezóna bola pre Gajana významná. Na University of Minnesota Duluth odchytal 33 zápasov, v ktorých zaznamenal 19 víťazstiev.
Mal priemer 2,25 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 90,8 percenta. Dvakrát si udržal čisté konto.
Na začiatku roka sa navyše dostal do slovenskej nominácie pre zimné olympijské hry v Miláne a Cortine. Do zápasu síce nezasiahol, no získal cennú skúsenosť v seniorskej reprezentácii.
Gajan sa predstavil aj na tohtoročných MS. Dostal šancu v dvoch zápasoch, keď najprv pomohol tímu k triumfu 4:1 nad Talianskom. Menej sa mu darilo proti Slovinsku, inkasoval päťkrát a Slovensko prehralo 4:5 po predĺžení.
V apríli podpísal s Chicagom Blackhawks dvojročný nováčikovský kontrakt. Organizácia si ho vybrala už v roku 2023 v druhom kole draftu z 35. miesta. Gajan bol vtedy prvým draftovaným brankárom.
Profesionálny debut v AHL dosiahol 12. apríla proti Chicagu Wolves. IceHogs prehrali 2:4, no slovenský brankár zneškodnil 36 z 39 striel a dosiahol úspešnosť 92,3 percenta.
Gajan tak teraz bude pokračovať v organizácii Blackhawks v drese Indy Fuel. Pre mladého brankára bude najdôležitejšie, aby pravidelne nastupoval a ďalej sa približoval k cieľu, ktorým je NHL.
„Viem, že pre mňa, brankára, je to dlhá cesta do NHL. Hlavne, keď chcem byť časom v pozícii jednotky. To je môj cieľ,“ povedal Gajan v lete.
O jeho presune do ECHL informovala oficiálna stránka klubu.